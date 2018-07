BRANN: Tirsdag morgen brenner det i en leilighet i Akersgata i Oslo Foto: Ingvild Silseth

Kraftig brann i Oslo: To personer skadet

Publisert: 10.07.18 06:59 Oppdatert: 10.07.18 07:46

INNENRIKS 2018-07-10T04:59:22Z

To personer er skadet, minst én av dem alvorlig, etter at det har brent kraftig i en leilighet i Akersgata. Brannen er nå slukket.

– Vi har sperret av et stort område. Situasjonen er litt uoversiktlig foreløpig, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til VG tirsdag morgen.

Politiet fikk melding om brannen like etter klokken 06.30, og brannvesenet har jobbet med slukking og evakuering av beboere. Det har vært mye røyk og kraftige flammer på stedet.

Klokken 07.21 melder politiet på Twitter at brannen er slukket.

22 personer evakuert

Det var omtrent klokken 07:00 at politiet meldte at de har fått kontroll på brannen. Én person er alvorlig skadet.

– To personer er skadd og tatt hånd om av helsevesenet. Den ene er alvorlig skadd. Vi har ikke fått tilstanden på nummer to, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i politiet.

Det brant i én leilighet, men flere leiligheter rundt har også fått skader.

– Det er én leilighet som er brannskadd, og tre som er utsatt for så mye røyk at at beboerne ikke kan flytte tilbake foreløpig.

Før klokken 07:00, da det enda ikke var kontroll på brannen, opplyste Stokkli til VG at det kan være personer inne i leiligheten.

– Det er masse kraftig røyk. Det er ingen alarm som går, så det kan være folk inne, sa Stokkli til VG.

Nå opplyser politiet at alle leilighetene er sjekket, og at det ikke er flere mennesker igjen i leilighetene.

– Alle er evakuert, sier Heidenstrøm.

Brannvesenet opplyser klokken kvart på åtte til VG at antall evakuerte er oppe i 22 personer.

Gammel bygård

Brannen startet i andre etasje i en leilighet i en gammel bygård.

– Dette er en såkalt 1890-gård. Det er kun én leilighet i andre etasje som har brent, men vi jobber fortsatt på stedet, sier vaktkommandør Rune Elstad ved 110-sentralen i Oslo til VG.

Personene i leiligheten begynte selv evakueringen før nødetatene ankom stedet.

– De hadde startet med evakuering selv, vi hadde noen innringere på tråden som hjalp oss med det.

Brannvesenet var usikre på spredningsfare i den gamle bygården, men klarte å slukke brannen uten at den spredte seg.

– Vi har gått over i etterslokkingsfasen så vi blir på stedet for etterslokking og kontroll, sier Arvid Nordtrstrand i 110-sentralen til VG.