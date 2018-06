LIV OG LÆRE? Det er forbudt å parkere i sykkelfelt. I Oslo er flere av dem lagt i rød asfalt for at det skal bli vanskeligere å misforstå - slik som det du ser under den parkerte bilen til samferdselsministeren. Foto: Skjermdump: Facebook / Samferdselsdepartementet

Parkerte samferdselsministerens sommerbil i sykkelfeltet

Publisert: 23.06.18 22:08

INNENRIKS 2018-06-23T20:08:10Z

Det er lett å falle for fristelsen og parkere i sykkelfeltet når man «skal bare...», men det er ulovlig. Samferdselsdepartementet sier de ikke registrerte merkingen da de skulle pakke bilen til Ketil Solvik-Olsens (Frp) sommerturné.

Reglene for sykkelfelt er strenge. Selv å stoppe helt kort er forbudt, og blir man tatt skal man svi. Boten ble satt til 900 kroner den 1. januar 2017 - opp fra 500. Det innførte dagens regjering i ny parkeringsforskrift.

Likevel faller mange bilister for fristelsen og unner seg et lite stopp i sykkelfeltet.

Det gjorde også samferdselsdepartementet selv, denne uken, og dokumenterte sågar lovbruddet med en post på egen Facebook-side.

Tanken var å vise fram samferdselsminister Ketil Solvik-Olsens (Frp) «sommerkontor», en sølvgrå kassebil som skal frakte statsråden rundt i åtte fylker den neste uken.

Slik beskrives konseptet i en pressemelding :

«Også denne sommeren legger samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ut på tur i Norge for selv å oppleve samferdselsinfrastrukturen, og for å snakke med både dem som bygger den og dem som bruker den.»

Bildet forsvant fra Facebook-siden kort tid etter det ble påpekt i kommentarfeltet at all stans i sykkelfelt er forbudt.

Det var Anders Kvammen, tegneserieskaper og ivrig helårssyklist, som minnet departementet om regelverket.

– Jeg har latt meg irritere av at bilister parkerer i sykkelfeltet over lang tid. Det virker ikke som det synker inn at dette er forbudt. At samferdselsministeren gjør det også, er så klart ganske uheldig. Jeg håper han ikke står for dette, og at det er noen i departementet som har tabbet seg ut, sier Kvammen til VG.

– Men når de først har parkert i sykkelfeltet er det ganske hodeløst av kommunikasjonsavdelingen å legge det ut som et skrytebilde på Facebook etterpå, fortsetter han.

– La ikke merke til feltet

VG har rettet flere spørsmål til Solvik-Olsens stab, som nå er i gang med dag to av ministerens sommerturné.

– I forbindelse med pakking av av bilen til sommerturneen som startet fredag, kom kommunikasjonsenheten i SD i skade for å parkere i sykkelfeltet utenfor bygget der departementet holder til. Slikt skal ikke skje og er selvsagt ikke greit. I en stresset og uvant situasjon la ikke sjåføren merke til feltet. At bildet ble publisert skulle, som du sikkert skjønner, heller aldri skjedd. Vi kan ikke annet enn å legge oss flate og beklage, svarer kommunikasjonsrådgiver Henrik Jonassen som selv deltar på turen.

VG har ikke fått svar på spørsmålene rettet til statsråden selv, men Jonassen bedyrer at Solvik-Olsen ikke var involvert i hverken parkeringen eller dokumenteringen på sosiale medier.

– Statsråden synes selvsagt ikke det er greit å parkere i sykkelfelt, sier han.

«Skal bare...»

– Dette viser at det er fort gjort å «glemme seg» eller tenke «skal bare …». Vi er opptatt av at sykkelfelt og sykkelveier som blir bygd, er tilgjengelige for syklende, og det er bare syklende som hører hjemme der. Det er viktig at folk flest respekterer sykkelfeltene, sier kommunikasjonssjef Roar Løken i Norske syklisters landsforbund, etter å ha sett hvor samferdselsministerens «sommerkontor» sto parkert.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Lan Marie Berg (MDG), tror det har skjedd en glipp.

– Jeg er sikker på at det ikke var meningen. Dessverre er det mange som ikke vet at det er ulovlig å parkere i sykkelfelt, selv om man bare skal noe raskt. Det vet nok statsråden ettersom han nær doblet boten for det i fjor, sier Berg til VG, og legger til:

– Jeg ønsker ham en fin sommerturné både bak bilrattet og på sykkelsetet.