VARSLET POLITIET: Han var kollega med den avdøde Håvard Pedersen som ble drept natt til søndag. For to uker siden skal han ha varslet politiet om den siktede 17-åringen og hans skremmende atferd. Foto: Tarjei Abelsen / VG

Håvard Pedersens kollega: Varslet både kommunen og politiet om siktedes atferd

Publisert: 16.07.18 20:31 Oppdatert: 16.07.18 21:19

INNENRIKS 2018-07-16T18:31:48Z

VADSØ (VG) Håvard Pedersens kollega forteller at den drapssiktede 17-åringen har fulgt etter søsteren hans og at han så syk ut i tiden før drapet.

– Jeg jobber på butikk og ser hvem som er normale og ikke, og han var ikke normal. Jeg så at han var syk, sier mannen som ønsker å være anonym.

VG møter mannen i Vadsø sentrum, hvor han står sammen med venner og forteller om sine opplevelser med den nå drapssiktede 17-åringen.

På lørdag, da Håvard Pedersen ble drept, var den siktede på Coop og handlet energidrikk rundt klokken ett på formiddagen, ifølge mannen.

– Min kollega ble redd fordi han ikke så normal ut i øynene, forteller han.

Mannen er selv fra Afghanistan, slik den antatte 17 år gamle gjerningsmannen er, og har jobbet på Coop-butikken i Vadsø i tre år. Det var her Håvard Pedersen var på jobb da han skal blitt drept med en «knivlignende gjenstand» av 17-åringen lørdag kveld.

– Håvard var grei og snill med folk, forteller mannen, som mandag var i avhør hos politiet for å fortelle om to opplevelser.

Oppsøkte søsteren

Da mannen møter VG, er han preget av sakens alvor.

– For rundt to uker siden kom han inn på butikken og forstyrret. Han ba søsteren min om nummeret hennes, og sa han skulle vente på henne til hun var ferdig på jobb. Hun var redd, sier mannen, som har bodd i Vadsø i ti år.

Han forteller at den siktede også kom hjem til huset der han bor sammen med søsteren og moren.

– Han kom en kveld hjem til oss og ville komme inn. Men da ba min mor søsteren min om å få ham vekk, og derfor ringte søsteren min til meg. Da jeg kom hjem, så var han dratt, sier mannen.

Dette opplevde han som så skremmende, at han varslet politiet og kommunen, forteller han.

Ba ham slutte

Den siktede 17-åringen er ikke tidligere straffedømt, men politiet har hatt kontakt med ham ved to anledninger i forbindelse med plagsom oppførsel i slutten av juni.

Politiet, ved etterforskningsleder Steffen Andreassen, har fortalt til VG at siktede har fulgt etter to kvinner så lenge at det ble opplevd som ubehagelig. Ifølge NRK var dette 29. og 30. juni.

Andreassen opplyser at politiet tok kontakt med ham og ba ham slutte å følge etter folk.

– Miljøtjenesten ble orientert om hendelsene og skulle følge det opp videre, sa Andreassen.

Delte på Facebook

Pedersens kollega har også delt et innlegg på Facebook der han er svært kritisk til kommunens håndtering av mindreårige.

– Hele Finnmark må få vite hva som har skjedd i Vadsø. Kommunen gjør ingenting. Hadde noen passet på ham, så hadde kanskje ikke dette skjedd, sier mannen.

Fungerende ordfører i Vadsø, Otto Strand, opplyser til VG at kommunen for det første ikke kan gå ut med helseopplysninger om enkeltpersoner.

– For det andre vet ikke kritikeren hva kommunen har gjort eller ikke gjort med henvendelsen. For det tredje kan jeg på generelt grunnlag si at bekymringsmeldinger til kommunen blir fulgt opp, skriver han i en tekstmelding.

– La på sprang

Da drapet skjedde, skal to personer i tillegg til Håvard Pedersen ha vært på jobb, forteller mannen. I tillegg skal en kollega ha vært til stede.

Men ifølge mannen var det ingen som så hva som skjedde i de fatale sekundene hvor Pedersen ble drept.

– De så bare at den siktede la på sprang ut av butikken. Det er kun politiet som har sett bildene fra kamera som vet hva som skjedde, sier mannen.

17-åringen ble observert løpende mot Vadsøya i etterkant av knivstikkingen, og politiet måtte iverksette et omfattende søk for å lokalisere ham, skriver NTB.

Han ble pågrepet ved hjelp av en privat båt, først etter at han hadde hoppet ut i sjøen.

Politiet har ikke funnet den «knivlignende gjenstanden» 17-åringen skal ha brukt, og visste ikke mandag ettermiddag hva som var motivet for handlingen.

Tirsdag blir 17-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Indre Finnmark tingrett.

VG har ikke fått tak i siktedes forsvarer mandag kveld.