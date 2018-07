SIKTET FOR GROV VOLD: To menn fra Litauen fremstilles onsdag ettermiddag for varetektsfengsling, siktet for grov vold mot to andre menn i Oslo tirsdag 10. juli. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Litauere siktet for grov vold i Oslo

NTB

Publisert: 18.07.18 13:27

To menn fra Litauen fremstilles onsdag ettermiddag for varetektsfengsling, siktet for grov vold mot to andre menn i Oslo tirsdag 10. juli.

Politiadvokat Elise Holmeide i Oslo politidistrikt sier til NTB at hun regner med at de siktede vil bli begjært varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett med henvisning til faren for bevisforspillelse.

Mennene ble pågrepet mandag. Begge er avhørt og har innrømmet at de er involvert i voldsepisoden som fant sted rett før midnatt natt til onsdag 11. juli i Møllergata i Oslo sentrum. Politiet rykket ut etter melding fra forbipasserende og fant to menn nesten livløse i gata. Det skal ha vært mye blod på stedet.

En av mennene alvorlig skadet

Den ene av de to ble slått i hodet med en sparkesykkel. Han fikk kraniebrudd og ble lagt i kunstig koma på Ullevål sykehus.

– Han er nå ute av kunstig koma og i stabil tilstand, men er fortsatt bevisstløs. Den andre ble sendt til legevakten uten alvorlige skader, sier Holmeide.

Hun legger til at politiet ikke har fått noen nærmere prognose fra legene om situasjonen til den førstnevnte mannen, som er i 30-årene. Den andre skadde er i 40-årene og har forklart seg for politiet.

– Vi hadde innledende avhør av de to siktede tirsdag og vil følge opp med nærmere avhør av dem, sier hun.

Mistanke om narkotikarelatert vold

Politiet mistenker at volden er narkotikarelatert, men har ingen holdepunkter for at det er et større bilde eller forgreininger rundt saken.

– Per nå er ikke det noe vi undersøker. Nå har vi funnet de to som vi mener er gjerningsmennene, og vi må begynne der, sier politiadvokat Elise Holmeide.