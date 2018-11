DRO HIT: Etter drapet på Majorstuen reiste Makaveli Lindén ifølge VGs opplysninger til denne blokken i bydelen Gränby i Uppsala der hans far bor. Foto: Mattis Sandblad/Tomm W. Christiansen

Opplysninger til VG: Drepte og dro hjem til pappa

INNENRIKS 2018-11-09T14:20:09Z

Noen timer etter at Makaveli Lindén (20) ranet en mann og drepte Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstuen i Oslo, satte han seg på toget – og dro hjem til faren sin i Uppsala i Sverige.

Publisert: 09.11.18 15:20 Oppdatert: 09.11.18 15:53

Ifølge VGs opplysninger, var den drapssiktede 20-åringen kun en kort tur innom faren sin, før han dro videre med tog gjennom Europa.

Han skal ikke ha fortalt faren noe om hva han hadde gjort i Oslo.

I disse dagene i midten av oktober kjente ikke politiet til identiteten til den unge drapsmannen, noe som gjorde at han fritt kunne krysse landegrenser uten å se seg over skulderen.

Politiet: Etterlyst for drap – kan ha drept på nytt

Fire dager etter drapet på Majorstuen offentliggjorde politiet overvåkningsbilder av en uidentifisert mann, som de mente sto bak både det grove ranet og drapet på vestkanten i Oslo.

Mannen, som senere viste seg å være Makaveli Lindén, var da godt på vei mot Belgia eller hadde allerede ankommet landet, ifølge belgisk politi.

Den påfølgende helgen ble en mann ranet ved den lokale togstasjonen Nekkerspoel i Mechelen . I samme tidsrom ble den tyske kvinnen Johanna Jostameling (58) knivdrept i sin egen leilighet i den belgiske byen.

VG har tidligere skrevet om bareieren Anny Sangulin som er overbevist om at den merkelige gjesten hun hadde den aktuelle helgen var Makaveli Lindén . Baren ligger like over gaten for den tyske kvinnens leilighet.

Belgisk politi har bekreftet at de mistenker Lindén for både ranet og drapet i Belgia.

Klappjakt

I Norge og Sverige samarbeidet politiet i jakten på den etterlyste drapsmannen. I Uppsala aksjonerte politiet blant annet mot leiligheten til 20-åringens pappa, hvor Lindén hadde vært innom noen dager i forveien.

Politiet har også bekreftet at de i jakten hadde et tett samarbeid med belgiske myndigheter.

I tiden etter det påståtte ranet og drapet i Mechelen, som Lindén knyttes til, skal han ha tatt toget videre til Frankrike, nærmere bestemt til Reims og videre til Châlons-en-Champagne.

Derfra gikk turen sørover til Dijon, hvor fransk spesialpoliti sto og ventet på perrongen. Makaveli Lindén ble pågrepet etter en ni dagers intens jakt, siktet for grovt ran og drap i Norge.

Den svenske statsborgeren har erkjent straffskyld for begge forholdene , og har forklart at Heikki Bjørklund Paltto var et tilfeldig offer.

Hans norske forsvarer Øystein Storrvik ønsker ikke å kommentere denne saken.

– Vet en god del

Politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt vil heller ikke kommentere VGs opplysninger om at Lindén reiste rett hjem til sin far etter drapet.

– Vi vet en god del om reiseruten hans, men det er ikke noe vi kommer til å gå ut med nå, blant annet fordi vi ikke har hatt anledning til å snakke med ham om alt vi vet ennå, sier Hatlo.

– Har dere opplysninger om at han har forflyttet seg på noen annen måte enn med tog?

– Det virker som om tog er det transportmiddelet han har valgt, men vi kan ikke utelukke at han også kan ha tatt seg frem på annet vis, svarer Hatlo.

For norsk politi er det fremdeles uklart når Lindén kan komme til Norge.

– Vi vet at begjæringen er havnet på rett bord, men også at det kommer til å ta tid. Vi har opplysninger som sier at det vil ta en til to måneder, sier politiadvokaten.

Ifølge VGs opplysninger, reiser belgisk politi til Frankrike neste uke med sikte på å avhøre Lindén om drapet på tyske Johanna Jostameling i den belgiske byen Mechelen.

– Jeg vil tro at belgisk politi reiser til Frankrike. Vi har fått signaler om det, men vet ikke når det vil skje. Det er naturlig i og med at de også er klar over at det vil ta tid før han kommer til Norge.