Stortinget gir regjeringa sterk kritikk for arbeidet med terrorsikring

Opposisjonspartia, inkludert KrF, stemte i ettermiddag for å gi Erna Solbergs regjering sterk kritikk i arbeidet med såkalla objektsikring.

Solberg, som opposisjonen meiner har feilinformert Stortinget om situasjonen i arbeidet, meiner at Stortinget har «feilopplevd» regjeringa.

Faka om kritikken mot regjeringas terrorsikring Riksrevisjonen har i to rapporter fra henholdsvis oktober 2016 og juni 2018 konkludert med svært alvorlige mangler i regjeringens arbeid med å sikre kritisk infrastruktur og viktige bygninger mot terror og angrep, såkalt objektsikring.

Rapportene viser at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vært ferdig i 2015, ligger langt på etterskudd både hos politiet og Forsvaret, og det er uavklart når man vil være i mål.

Ifølge rapportene har regjeringen ikke sørget for nok finansiering til grunnsikring, og politiet og Forsvaret mangler en felles forståelse for hvilke sivile nøkkelobjekter som skal pekes ut. Det pekes videre på svakheter ved Heimevernets operative evne, samt manglende avklaringer og analyser av politiets og Heimevernets kapasitet til å sikre og beskytte viktige objekter.

Riksrevisjonen karakteriserer saken som «svært alvorlig», som er den sterkeste kritikken kontrollorganet bruker, og som betyr at liv og helse står i fare.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité holdt i løpet av vinteren og våren 2017 én åpen og én lukket høring i saken. Opposisjonen mente regjeringen hadde opptrådt «sterkt kritikkverdig», men fikk ikke flertall for den formuleringen.

Under den åpne høringen uttalte daværende justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) at rapporten tegnet et øyeblikksbilde og at situasjonen nå var langt bedre enn rapporten tilsa.

En ny rapport fra Riksrevisjonen i juni 2018, som viste situasjonen til og med utgangen av 2017, konkluderte imidlertid med fortsatt store mangler i sikringsarbeidet, selv om oppfølgingen var noe bedret.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har innkalt statsministeren og en rekke sittende og tidligere statsråder og etatssjefer til ny høring om saken mandag 27. august.

SV og Rødt har antydet at de kan fremme mistillitsforslag mot regjeringen på grunn av saken. På direkte spørsmål har Ap og KrF ikke avvist at også de kan ende på mistillit.

Arbeiderparti-leiar Jonas Gahr Støre reagerer på det han meiner er ei manglande unnskyldning frå statsministeren;

– Vi har fått et politisk nyord fra statsministeren og et uttrykk for en arrogant holdning overfor Stortinget, seier Støre.

Unngjekk mistillit

87 stemte for forslaget frå KrF om å gi regjerings sterk kritikk, som er det sterkaste verkemiddelet Stortinget har før eit mistillitsforslag. 80, regjeringspartia, stemte mot under voteringa.

Ap, SV, Sp og Raudt heldt fast ved sin mistillit mot regjeringa, men utan KrF si støtte fekk dette ikkje fleirtal, og regjeringa vert sitjande.

«Svært alvorleg»

Bakteppet er Riksrevisjonen sine to knusande rapportar som slår fast at arbeidet med såkalla objektsikring etter terrorangrepa 22. juli 2011 framleis er mangelfull. Dei karakteriserte situasjonen som «svært alvorleg».

Rapporten viste at sikringsarbeidet, som Stortinget vedtok skulle vere ferdig i 2015, ligg langt på etterskot både hos politiet og Forsvaret.

Regjeringa har i to ulike omgangar blitt kalla inn på høyring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Det låg an til at KrFs mann i komiteen, Hans Fredrik Grøvan ville kome med eit mistillitsforslag, men for to veker sidan gjekk KrF inn for å fremje sterk kritikk .