NÆRE: Daværende finansminister Per-Kristian Foss (f.v.), fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen og utenriksminister Jan Petersen avbildet sammen i 2005 på vei inn på regjeringens strategikonferanse på Sem Gjestegård. Foto: Morten Holm /SCANPIX Foto: Holm, Morten

Per Kristian Foss i sjokk: Det var kanskje sider ved Svein jeg ikke kjente til

INNENRIKS 2018-11-28T22:25:34Z

Høyre har ikke fanget opp noen varslinger mot tiltalte Svein Ludvigsen (72). Han blir beskrevet som en åpenhjertig engasjert partikollega.

Publisert: 28.11.18 23:25

Tidligere finansminister og Høyre-nestleder Per-Kristian Foss er rystet.

– Jeg vil bare uttale meg om Svein Ludvigsen som partivenn, ikke i kraft at jeg i dag er riksrevisor. Da det ble kjent hva han ble undersøkt for, fikk jeg sjokk og sjokket er enda større nå, som politiet faktisk mener det er grunnlag for å fremme en meget alvorlig tiltale:

– Jeg har bare gode ting å si om Svein, som jeg har hatt gleden av å lære å kjenne gjennom mange år i politikken. Jeg har opplevd ham som hyggelig, ærlig og åpen. Og så har jeg opplevd ham som åpenhjertig engasjert i mennesker. Jeg har håpet og trodd at det var dette engasjementet for å hjelpe mennesker, som har ligget til grunn. Men nå som han er tiltalt, vet jeg ikke hva jeg skal si. Jeg er bare i sjokk, sier Foss og legger tenksomt til:

– Det var kanskje sider ved Svein jeg ikke kjente til.

– Ingen varslingssaker

Den tidligere statsråden er tiltalt for seksuelle overgrep mot tre enslige , unge asylsøkere; en av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.

Tiltalen forteller at overgrepene blant annet har funnet sted på Ludvigsens hytte, på hans bopel, på ulike hoteller og på Fylkeshuset i Tromsø.

Generalsekretær John Ragnar Aarset i Høyre, sier han på nyåret begynte å undersøke om det kunne være varslingssaker mot Svein Ludvigsen i partiet.

De skjedde i en tid med varslingssaker både i Høyre og andre partier .

– Da jeg ble kjent med at Svein var mistenkt for seksuelt relaterte saker i januar, var det naturlig for meg å snakke med flere personer i partiet, som har jobbet nært med ham: Jeg og andre i Høyre snakket med mange som har kjent Svein eller jobbet med ham i ulike faser av den politiske karrieren hans, sier Aarset.

– De første sakene ble offentlig kjent i 2015?

– Partiet var ikke kjent med at Svein var under mistanke for noe i 2015.

Høyres generalsekretær beskriver sjokket slik:

– Folk i partiet har vært svært overrasket over at Svein har vært mistenkt for denne type saker, for vi har kjent ham som en raus og uvanlig ivrig og engasjert kollega, som har stilt opp for dem rundt seg. Og det er ingen varslingssaker på Svein i Høyre. De sakene han nå er tiltalt for, er ikke knyttet til personer eller verv i Høyre og heller ikke relasjoner til Høyre.

Statsminister Erna Solberg sa onsdag at det er domstolen som dømmer.

– Jeg kjenner Svein som en god kollega og en hyggelig fyr. Dette er en side av Svein som jeg ikke kjenner til. Det er domstolen som skal stilling til skyldspørsmålet. Det er en alvorlig sak, sier Solberg.

Kommunalminister Monica Mæland (H) balanserer sin kommentar.

– Dette fremstår som en svært alvorlig sak. Han hevder sin uskyld, og vi må nå la det være opp til rettssystemet å behandle saken. Men uansett er det svært alvorlig å få en slik tiltale mot seg, sier Mæland.

Ludvigsen ble siktet 3. januar i år, og har hele tiden nektet straffskyld.

– Han har hatt kontakt med alle disse tre, men han har ikke hatt kontakt med dem på den måten som er beskrevet i tiltalen, sa Ludvigsens forsvarer Ulf E. Hansen til VG onsdag.

– På hvilken måte har han hatt kontakt med dem?

– Han har truffet dem. Han har vært en veldig engasjert mann i mange henseende, både i forhold til flyktningpolitikk og barnevern. Han har vært en mann som har vært veldig engasjert, og på den måten har han også truffet disse personene, sier Hansen.

Banksjef og politiker

Svein Harald Ludvigsen er fra Hillesøy i Troms. Banksjefen i Sparebank Nord-Norge i Tromsø ble innvalgt på Stortinget fra 1989 til 2001.

Han var i en kort periode 2. nestleder i Høyre og fiskeri- og kystminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering.

Han ble utnevnt som fylkesmann i Troms i 2001, men tiltrådte først i 2006 og satt til 2014 da han gikk av, 68 år gammel.