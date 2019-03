SAVNET: Karoline Aadland (28) jobbet som økonomimedarbeider i internasjonal avdeling i Røde Kors.

Kolleger minnet Karoline: – Hun danset seg gjennom livet

OSLO (VG) 28 år gamle Karoline Aadland var en høyt verdsatt ansatt i Røde Kors. Mandag ble hun minnet av kollegene.

– Karoline var full av kjærlighet og omtanke, og det er slik vi alltid skal huske henne, sier hennes nærmeste sjef Marte Kristin Fremstedal.

Karoline Aadland er savnet etter søndagens flystyrt i Etiopia, hvor 157 mennesker mistet livet. VG var mandag til stede på åpningen av minnestunden på hovedkontoret til Røde Kors i Oslo.

Aadland blir beskrevet som hjelpsom, engasjert, inkluderende og omsorgsfull .

– Hun bakte fem typer muffins for å ta hensyn til alles smak og allergier, sier Fremstedal. Hun er leder for økonomiavdelingen i internasjonal avdeling, hvor 28-åringen var ansatt.

Aadland blir også omtalt som kjempedyktig og positiv.

– Nesten irriterende positiv.

MINNESTUND FOR KAROLINE: På hovedkontoret til Røde Kors i Oslo. Foto: Trond Solberg / VG

– Elsket jobben sin

Folk gråt og omfavnet hverandre under minnestunden for Aadland, som skulle til Nairobi på jobb, da flyet styrtet kun seks minutter etter det hadde tatt av fra Addis Abeba .

– Karoline elsket jobben sin og elsket å danse, særlig salsa. Hun danset seg gjennom livet, fortsetter Fremstedal.

Hun forteller at Aadland meldte seg på norgesmesterskap i salsa «for gøy», og stakk av med førsteplass i sin klasse for bare to uker siden.

Aadland var ifølge Fremstedal en del av Afrika-temaet til Røde Kors.

– Dypt tragisk

Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors var også til stede under minnestunden.

– Det er veldig sterkt. Når man ser bildet henger der, blir følelsene enda tydeligere, sier Apeland til VG.

– At en så ung kvinne rives bort på denne måten, er dypt tragisk. Mange kolleger tar det veldig tungt, sier han.

– Hva gjør Røde Kors videre?

– Vi har fokus på å støtte familien, og er til stede med en medarbeider i Etiopia. Vi skal også ta vare på medarbeiderne, og koble inn bedriftshelsetjenesten, sier han.

SAVNET: Karoline Aadland (28) satt på flyet som styrtet i Etiopia søndag.