DØDE: En mann i 50-årene, bosatt i en omsorgsbolig i Færder kommune i Vestfold, døde etter bad i glovarmt vann. Foto: Gisle Oddstad, VG

Mann omkom etter bad i varmt vann: Kvinne siktet

En kvinne i 30-årene er siktet for brudd på helsepersonelloven etter at en mann i 50-årene omkom etter bad i glovarmt vann i en omsorgsbolig i Færder kommune.

Det opplyser politiadvokat Katrine Christensen Brygard til VG.

– Vi har tatt ut en siktelse mot en kvinne i 30-årene for brudd på helsepersonelloven.

Ifølge politiet har kvinnen ikke tatt stilling til siktelsen på nåværende tidspunkt.

Bakgrunnen for siktelsen er at kvinnen, som er ansatt i Færder kommune, ikke var tilstrekkelig aktsom i forbindelse med at en pasient ved en institusjon i Færder kommune skulle senkes ned i et badekar ved hjelp av en heiseanordning.

Obduksjon: Dødsårsak skoldeskader

Pasienten, en mann i 50-årene, fikk alvorlige brannskader og døde fire dager senere på Haukeland sykehus i Bergen.

– Vi har fått en foreløpig obduksjonsrapport som konkluderer med at det er rimelig å anta at dødsårsaken er skoldeskader, sier Christensen Brygard til VG.

Hun opplyser at kommunen fortsatt har status som mistenkt i saken.

Politiadvokaten forteller at politiet utover uken vil gjennomføre flere avhør av både siktede og andre ansatte som var til stede den aktuelle dagen.

– Vi vil også gjøre flere tekniske undersøkelser, forteller Christensen Brygard.

Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvor lenge pasienten satt i vannet eller hvilken temperatur vannet holdt.

– Der må vi ha sakkyndige vurderinger, forteller politiadvokaten.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med kvinnens advokat tirsdag ettermiddag.

Granskes av fylkeslegen

Mandag opplyste fylkeslegen at det er opprettet tilsynssak etter hendelsen, som fant sted 24. februar.

– Vi kommer til å sette i gang med etterforskningen med en gang. Vi vil da se på hva det er som har skjedd, hvorfor det har skjedd, og om det kan skje igjen. Pasientsikkerheten er viktigst for oss, og det er veldig alvorlig det som har skjedd. Derfor er det viktig å sørge for at det ikke kan skje igjen, sa fylkeslege i Vestfold og Telemark, Jan-Arne Hunnestad, til VG.

ALVORLIG: Fylkeslege Jan-Arne Hunnestad forteller at de ser alvorlig på hendelsen, og at det derfor er besluttet å opprette tilsynssak. Foto: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

Han opplyste samtidig at de vil granske om det er en sammenheng mellom hendelsen og en tilsynssak om ved samme omsorgsbolig i 2017.

I rapporten fra 2017 kommer det frem at en beboer «kan ha vært utsatt for svikt og vold», og at kompetansen og bemanningen i tjenesten ikke var god nok.

– Det var snakk om bruddskader. Det er jo sånt som kan skje, men noen av skadene kan tyde på at personalet i beste fall ikke var godt nok opplært, sa Hunnestad mandag.

I rapporten fra Helsetilsynet fra 2017, som VG har fått tilgang til, kommer det frem at omsorgstjenesten i kommunen den gang i stor grad ble utøvet av assistenter, og at ansatte har uttrykt bekymring for kompetansenivået og bemanningsnivået i kommunen.

Mandag opplyste Færder kommune at de innfører strakstiltak etter dødsfallet.