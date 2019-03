Ungdommer filmer grov vold og bruker det til å true andre

Ungdomsgjenger i Indre Østfold filmer grov vold og bruker det for å vise andre «hva de er i stand til», ifølge politiet.

Senest tirsdag kveld ble en 17 år gammel gutt banket opp av fire jevnaldrende i en heis på jernbanestasjonen i Askim. Gutten som ble skallet, slått og sparket mens han lå nede, ble påført hjernerystelse og mulig indre skader, skriver Smaalenenes Avis.

Samtidig som de fire tenåringene angrep gutten, filmet en femte person overfallet. Politiet mener at slike filmer i ettertid blir brukt både som skryt og for å true andre.

– Vi ser at ungdommer filmer episoder der de er voldelige og bruker det til å true andre senere. De sender det på sosiale medier som en slags «se hva vi er i stand til å gjøre», sier etterforskningsleder Kay Lund-Pettersen ved Indre Østfold politistasjon til NRK.

Samtidig kan videoene brukes som bevis for politiet.

– De tenker vel ikke over at politiet kan ta telefonen og sikre det de har filmet. Det gjør arbeidet mye lettere for oss. I denne saken ble vi spart for mange vitneavhør, sier Lund-Pettersen.

De involverte tenåringsguttene har vært siktet i flere grove voldssaker det siste halvåret. 18-åringen som regnes som hovedperson i gjengen ble onsdag framstilt for varetektsfengsling, men ble løslatt med meldeplikt grunnet liten cellekapasitet.