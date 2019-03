NOMINERT: Svenske Greta Thunberg (16) er klimaaktivist og har blitt kjent verden over for engasjementet sitt. Foto: AXEL HEIMKEN / AFP

Svenske Greta Thunberg (16) er nominert til Nobels fredspris

SVs stortingsgruppe mener vår tids viktigste bidrag for fred er å stoppe de farlige klimaendringene.

Det er stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) og Lars Haltbrekken (SV) som har nominert Greta Thunberg.

– Vi har nominert Greta fordi klimatrusselen kanskje er et av de viktigste bidragene til krig og konflikt. Den massive bevegelsen Greta har satt i gang, er et veldig viktig fredsbidrag, sier Øvstegård.

Greta har på bare et halvt år blitt et ikon for miljøbevegelsen. Hun følges av hundretusener i sosiale medier og blir stadig omtalt i verdensomspennende medier.

SKOLESTREIK: Her sitter Greta, den gang 15 år, streikende foran Riksdagen i Sverige. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Øvsteberg sier videre at det er inspirerende at engasjementet kommer fra unge, som tross alt er den generasjonen som kommer til å bli hardest rammet av klimaendringene selv.

– Dessuten plasserer Greta ansvaret tydelig hos voksne politikere og store globale selskaper, på et system som setter kortsiktig profitt over kloden vår. Så sier hun «hva er vitsen med å gå på skolen, da?», sier Øvstegård videre.

Snakket for FN og World Economic Forum

Thunbergs har siden den første klimastreiken hun satte i gang i høst blitt invitert til både FN og verdens økonomiske forum i Davos for å snakke. Nå streiker skoleungdom verden over på grunn av initiativet hennes, Fridays for future.

Den 22. mars arrangerer Natur og ungdom klimastreik i Norge, og det er ventet flere tusen norske elever i skolestreik for klimaet.

«En tildeling av Nobels fredspris til Greta Thunberg og elevstreikene for klima vil være et viktig bidrag for å anerkjenne at klimahandling og fredsengasjement går hånd i hånd, og for å gi styrke til folkelige bevegelser for klimahandling,» står det blant annet i fredsprisnominasjonen fra SVs stortingsgruppe.

VG har ikke lykkes med å komme i kontakt med Greta Thunberg selv onsdag.