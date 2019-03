ANMELDER POLITIET: Frp-nestor Carl I. Hagen. Foto: Tore Kristiansen

Wara-saken: Carl I. Hagen anmelder Oslo-politiet

Frp-nestor Carl I. Hagen politianmelder Oslo-politiets påtaleansvarlige i Wara-saken. Årsaken er at anmeldelsen fra justisministerens samboer mot teateret som filmet parets hjem, ble henlagt.

Publisert: 11.03.19 22:51







–Jeg vil anmelde den påtaleansvarlige for grov embetsforsømmelse, sier Hagen til VG mandag kveld.

Bakgrunnen for Hagens anmeldelse er at Black Box-teateret i Oslo filmet boligen til justisministeren og hans samboer, og brukte bilder av huset i forestillingen «Ways of Seeing».

I desember anmeldte Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, teateret for blant annet krenkelse av privatlivets fred, men Oslo-politiet henla saken.

Bertheussen klaget til statsadvokaten, som ga henne medhold og påla Oslo-politiet å etterforske saken videre.

I samme tidsrom har Wara og samboeren mottatt trusler ved minst fem anledninger. Natt til søndag ble parets bil påtent.

– Waras samboer leverte en god og grundig anmeldelse mot Black Box-teateret. Den ble henlagt av påtaleansvarlig i Oslo-politiet uten etterforskning eller at politiet tok kontakt med de som står bak teateret eller den som sto bak anmeldelsen. Det er oppsiktsvekkende. Dette aksepterer jeg ikke, dette må etterforskes, sier Hagen.

Hagen understreker at det er han som har tatt kontakt med Waras samboer og bedt om kopi av anmeldelsen hun sendte til politiet.

- Jeg leste i avisen at anmeldelsen var henlagt og anket, og at statsadvokaten i brev påla Oslo-politiet å etterforske. Basert på dette har jeg bedt om å få kopi av anmeldelsen og korrespondansen med politiet, og det har jeg fått, sier Hagen.

Ifølge Hagen vet Bertheussen at Hagen har vurdert å anmelde påtaleansvarlig til politiet.

VG har vært i kontakt med Oslo politidistrikt. Pressesjef Unni Grøndal sier Oslo-politiet ikke ønsker å kommentere Hagens anmeldelse.

TAGGET: Bilen til justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Krister Sørbø

– Lite oppmerksomhet fordi ministeren er fra Frp

PST-sjef Benedicte Bjørnland bekreftet mandag at de foreløpig ikke har noen mistenkte etter hendelsene mot Wara. Til VG sier Bjørnland at det skal være flere hendelser som ikke har vært kjent for offentligheten.

Det som har blitt kjent, er at Wara har mottatt trusselbrev, en søppelkasse utenfor hjemmet hans har blitt påtent og bilen hans skal ha blitt forsøkt påtent. I tillegg har huset hans blitt tagget med beskyldninger om rasisme.

- Jeg er rystet over hvor lite opprørte politi, politikere og media er over angrepene på Wara. Hadde det vært justisminister Hadia Tajik som hadde opplevd de samme som Tor Mikkel, ville det vært full oppstandelse og fullt trykk mot Oslo-politiet og PST, sier Hagen.

– Hvorfor er det så stille, mener du?

– Det er fordi det er snakk om en justisminister i Frp og ikke en sosialistisk justisminister, svarer Hagen kontant.

Trusler kom etter teaterstykke

«Etter statsadvokatens syn må det undersøkes om det anmeldte forhold i denne saken kan ha noen forbindelse med den siste tids hendelser knyttet til klagers hjem. Det dreier seg om meget alvorlige forhold som det er maktpåliggende å undersøke grundig», skrev statsadvokat Anders Strand, ifølge Dagsavisen til Oslo-politiet.

TRUSLER: Justisminister Tor Mikkel Wara. Foto: Hallgeir Vågenes

– Er det en sammenheng mellom Black Box-teaterets forestilling og trusselene mot Wara og hans familie, Hagen?

– Det vet jeg ikke. Men det er sannsynlig, etter min personlige mening. Det har ikke vært noen tilfeller mot Tor Mikkel før teaterstykket hang ut han, Christian Tybring-Gjedde og Helge Lurås for å nøre opp om rasisme. Det var etter det teaterstykket at dette dukket opp. Men jeg har ingen bevis.

– Etter det VG erfarer, er en av hypotesene til PST, er at hendelsene mot Wara er gjennomført for å skape økt polarisering i samfunnet, ved å legge skylden på andre. Hva tenker du om det?

– Det er fullt mulig. Det ser jeg ikke bort fra, sier Hagen.

Vil ha mer overvåkning

Hagen er også opprørt over at justisministerens bolig ikke har vært under kontinuerlig overvåkning fra politiet.

- Andre politikere, som ikke har får samme trusler, som statsministeren og finansministeren har politiovervåkning 24 timer i døgnet. Alle politikere sier at dette er alvorlig, men fremdeles har ikke Wara og hans familie fått døgnvakt av politiet. Det er helt utrolig! PST sier denne saken har høyeste prioritering, men det kan det umulig ha hatt hittil.

– Men ifølge Filter Nyheter har Wara og samboeren takket nei til mer overvåkning fra politiet?

– Det kjenner ikke jeg til. Jeg har ikke sett at Tor Mikkel eller samboeren har bekreftet dette, sier Hagen.