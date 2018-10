UT MOT HAREIDE: Per Sævik i KrF i Møre og Romsdal seier han vil melde seg ut, dersom partiet går mot venstresida. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Hareide møter motstand i Møre og Romsdal: - Melder meg ut om det blir skifte

ÅLESUND (VG): – Eg ver svært forbausa dersom KrF-arar i Møre og Romsdal støttar eit linjeskifte i partiet, seier KrF-veteran Per Sævik.

KrF-leiar Knut Arild Hareide held fram sin skjebneturné for å overbevise partimedlemmane om å støtte opp om hans råd om å søke regjeringsmakt med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Tysdag kveld møter han medlemmar på Misjonssalen i Ålesund. Det er venta motstand frå fleire i Møre og Romsdal.

– Hareide overkommunserer Frp som eit problem

Tidlegare stortingsrepresentant for KrF, skipsreder Per Sævik, har tidlegare gått ut og bedt Hareide om å trekke seg, og har ikkje endra meining;

– Hareide overkommuniserer Frp som eit problem, og underkommuniserer SV. I viktige saker som vårt forhold til Israel og kristendom i skulen er det ikkje Frp som er problemet, seier han.

Den tidlegare Herøy-ordføraren deltek ikkje sjølv på møtet, men snakkar med VG på telefon. Han meiner klart at KrF-medlemmane i heimfylket er skeptiske til Hareides råd.

– Jeg blir svært forbauset om eit fleirtal her er for eit linjeskifte, det er ikkje slik eg kjenner KrF her.

– Dersom KrF 2.november følger Hareides råd, vil du framleis være medlem?

– Akkurat som med ekteskapet, så er eg ikkje fan av dei som går ut og inn av parti på grunn av småsaker, men eit linjeskifte er så viktig ideologisk at der går også mi grense, seier han.

Møtet som KrF i Møre og Romsdal inviterer til er eit av fleire lokale medlemsmøter partiet arrangerer for å debattere retningsvalget i partiet.

Med til Misjonssalen i Ålesund har Hareide også med seg nestleiar Olaug Bollestad, som skal argumentere for det motsatte synet; ho vil nemleg inn i dagens regjering.

– Han har nok støtte blant nokon, men vi er tradisjonelt borgarleg i partiet i Møre og Romsdal, seier fylkesleiar Randi Walderhaug Frisvoll.

Også Hareide reknar med at KrF-arane i Møre og Romsdal lenar seg mot høgresida.

– Det kan eg nok forvente, seier han til VG på veg inn i møtet.