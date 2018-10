1 av 5 Trond Solberg

Er dette Norges kuleste Halloween-hus?

INNENRIKS 2018-10-31T20:46:44Z

Spindelvev, gresskar, robot-dukker og det skumleste sirkuset du har vært på. Hos familien Johansen på Stovner har årets skumleste høytid en meget sentral plass.

Publisert: 31.10.18 21:46

Helt siden i sommer har Tore Johansen, sammen med kone og datter, jobbet med Halloween-dekorasjonene.

De som tør å trosse edderkopper, dødninger og skumle klovner for å true med «knask eller knep» hos Johansen blir stort sett belønnet med førstnevnte. Johansen anslår å ha kjøpt inn 20 kilo godteri til Halloween.

– Jeg regner med at rundt 100 barn vil komme innom mellom 17.30 og 20.30 i kveld, sier Johansen til VG.

Om det holder for å stoppe eventuelle knep, gjenstår å se, mener han.

– Jeg vet ikke om det blir nok godteri. Vi får bare se når kvelden er omme, sier han.

Lokker med drager og spøkelser

Foran huset har Johansen satt opp to partytelt, og fylt dem med alt av robot-dukker og gyselige effekter, inkludert zombier, varulver og monstre.

Og barna kommer, det er han sikker på. Johansens dekorasjoner har etter hvert blitt et velkjent skue i nabolaget på Stovner.

– De finner frem, det har jeg sørget for, forteller Johansen og drar VG med ut på verandaen. En stor oppblåsbar, lysende drage preger utsikten, og gjør det vanskelig å unngå å få øye på huset.

– Alle som kommer forbi i løpet av kvelden ser at det er her det er fest, og mulighet for å få godteri, sier han.

Det er tredje året på rad at familien Johansen gjør litt ekstra ut av høytiden. Kona Christine er amerikansk, og er kanskje medskyldig i at interessen for halloween er så stor.

– Vi gjør det først og fremst fordi det er en fin familieaktivitet. I en stresset hverdag er det høy å ha noe å gjøre sammen, sier Johansen.

– Det er et nytt tema hvert år. Det er jeg som velger, og i år er det sirkustema, forteller datteren Nina (15).

Hun og vennegjengen har hovedansvar for å dele ut godteri til besøkende, en ganske gedigen oppgave på en kveld som denne.