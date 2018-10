HELIKOPTER-HJELP: Forsvaret har stilt opp med dette Bell-helikopteret under evakueringen av befolkningen i Sjåk søndag. Foto: Tom Erik Solstad/Fjuken

Ordføreren: - Store deler av befolkningen vil fortsatt være isolert

INNENRIKS 2018-10-14T20:12:17Z

SKJÅK/OSLO – Jeg har aldri i hele mitt liv opplevd noe lignende. Bare de som absolutt må på jobb, vil slippe over de utsatte broene i Skjåk kommune mandag morgen, sier ordfører Elias Sperstad.

Publisert: 14.10.18 22:12 Oppdatert: 14.10.18 22:43

– Og det gjelder først og fremst personer som er knyttet til beredskapen som for eksempel helsepersonell og politi. Det sier ordfører i Skjåk, Elias Sperstad til VG.

– Store deler av befolkningen vil fortsatt være isolert i Skjåk - og det gjelder da de som ikke har noe på veien å gjøre, fortsetter Sperstad.

– De som må på jobb skal vi få på jobb. Det vil være vakter ved alle broer og de som må over vil bli loset over, sier Sperstad.

Samtidig ber han folk om å være forsiktige når de beveger seg utendørs.

– Det som er hovedprioritet for krisestaben er å ivareta liv og helse og at folk skal føle seg trygge. Vi ber folk om å holde seg på trygg grunn. Ikke oppsøk elver og elvekanter. Ikke oppsøk områder hvor det har vært store vannmengder og fare for utrygg grunn. Vi vet ikke hvordan veiene er under asfalten, sier Elias Sperstad.

Han forteller at krisestaben har kontroll på alle innbyggerne som har blitt evakuert.

– Det er 62 personer som har vært innesperret og som vi ba om at måtte flytte. Noen av dem oppholder seg på våre evakueringsplasser, andre er hos venner og naboer. Men vi har kontroll på alle. Vi oppfatter ikke situasjonen som akutt i forhold til de ca 20 personene som oppholder seg i området mot Sota og de vil ikke bli evakuert før imorgen tidlig, sier ordføreren.

Helikokopter i skytteltrafikk

VGs fotograf Odin Jæger var søndag kveld på plass på en av disse evakueringsplassene, på Sjåk Turistheim i Bismo.

– Helikoper går fortsatt i skytteltrafikk over Sjåk. Dette er et lokalsamfunn som stiller opp for hverandre. Stemingen er rolig og folk virker til å ta det bra selv om de aldri har vært i slike situasjoner tidligere. De får servert pizza og kaffe og ser ut til å ha etter forholdene bra, rapporterer Jæger.

Hovedredningssentralen har blitt bedt om å være i beredskap med Seaking redningshelikopter om situasjonen skulle forverre seg.

– Det er meldt om nedbør i løpet av natta og regn betyr skyer og skydekke. Er det mye nedbør så kan det bli kraftige tykke skyer med mye regn i, som igjen legger seg tungt på bakkenivå, sier Owe Frøland, redningsleder ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge og fortsetter:

– Vi har blitt forespurt om å flytte en maskin nærmere, men da fjerner vi beredskapen langs kysten og vi kan risikere å bli “låst inne” pga det dårlige været.

Flytiden for Seakingen er ved godt vær fra både Ørlandet og Florø ca. en times tid.

Første gang

Ordfører Elias Sperstad er født, oppvokst og har bodd i Sjåk hele sitt liv og og sier at dette er det verste han har opplevd.

– Jeg har aldri opplevd noe lignende, sier ordføreren som så sent som i slutten av september opplevde at store deler av taket blåste av kommunehuset i Skjåk og påførte deler av to vogntog som var parkert like ved store skader.

– Krisestaben er samlet i det rommet der taket reiste - og det er enda ikke på plass. Det er litt ironi i det, sier Elias Sperstad.

Enorme vannmengder

En temperaturmåler på Grotli (900 moh) målte en makstemperatur på 16 grader mot 5 grader søndag kveld.

–Det gir mindre snøsmelt og da må det regn til for å opprettholde tilsiget, sier Hans Christian Udnæs, vassdragsvakt fra Glommens og Laagens Brukseierforening til VG og fortsetter:

– Siste måling var 700 kubikkmeter vann i øvre Otta nedenfor Bismo, men nå tror vi denne målestasjonen har falt ut. Den kan ha “druknet”, avslutter Udnæs.