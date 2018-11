SVISJ: Et russisk rekognoseringsfly, Tupolev TU-142, flyr over det amerikanske kommandoskipet Mount Whitney, 2. november, under den store NATO-øvelsen i Trondheim, Trident Juncture. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Russisk rekognoseringsfly suste over NATOs kommandoskip

INNENRIKS 2018-11-03T10:01:39Z

NORSKEHAVET (VG) Et russisk rekognoseringsfly fløy rett over Natos kommandoskip Mount Whitney fredag, like etter at skipets kaptein avviste at russerne hadde kommet nært på skipet som styrer NATO-øvelsen

Publisert: 03.11.18 11:01 Oppdatert: 03.11.18 11:14

Det amerikanske skipet Mount Whitney er selve hjertet til NATO-øvelsen Trident Juncture. Nå flyter det utenfor Norskekysten, like nord for Trondheim. Herfra styrer øvelsessjef Admiral James Foggo det overordnede øvelsesscenarioet. Det invaderende laget i øvelsen, som US Marines er en del av, kommanderes også herfra.

Skipet er et av verdens mest avanserte kommando- og kontrollskip, og ingen andre land har et lignende fartøy. Her overvåker også NATO all aktivitet i øvelsesområdet til den gigantiske stridsøvelsen, Trident Juncture.

De siste dagene har det vært mye å følge med på: torsdag, fredag og lørdag har Russland varslet missiltester i havet utenfor Møre- og Romsdal, samt en test av våpensystemer utenfor Trøndelag. De har imidlertid ikke skutt opp noen missiler.

Når VG går om bord i Mount Whitney fredag, avviser kaptein Robert Aguilar at den økte russiske aktiviteten i området har hatt noen innvirkning på selve øvelsen, eller at den har stått i veien for kommandoskipets operasjoner.

– Området som de har varslet at de vil øve i, er sør for der vi er. Vi opererer ikke i det området nå. Det er ikke en faktor for oss, sier han.

Han sier også at russisk aktivitet er noe de ikke har sett noe til direkte fra det mektige kommandoskipet.

– Vi så et helikopter for noen dager siden, og noen høytflygende russiske fly. Men vi har ikke sett noen ting i umiddelbar nærhet til oss, og ikke noe lavtflygende, sier han.

Knappe fem minutter senere, når VG går ut av styrerommet til skipet og ned på dekk for å se det utenfra, kommer en soldat løpende over dekk og roper «Bear Foxtrot! Høyde – omtrent 300 fot!».

I himmelen rett over skipet, suser en russisk Tupolev TU-142 – et rekognoserings- og anti-ubåt-fly som i NATO har fått navnet «Bear F/J». Kort tid senere følger et amerikansk helikopter etter.

Nærmeste russiske flypassering

På dekk vakte det russiske bombeflyet oppsikt. Det fløy lavt og sakte, og var godt synlig fra dekk.

– Vi vet at det har vært i nærheten, men dette er første gang vi har sett det ordentlig, sier en soldat.

Under dekk, i et av de mange møterommene på skipet, oppsummerer Admiral Guy Robinson, nestkommanderende i NATOs maritime styrke, situasjonen. Han er hverken overrasket eller foruroliget over flypasseringen, sier han.

– Dette er rutine. Langdistansefly fra Russland som flyr over Nordsjøen blir rutinemessing fanget opp, og vi møter russiske styrker også i andre områder vi opererer i, sier han og legger til:

– NATO kan overvåke internasjonalt farvann, og hvis nasjoner vil komme med sine egne reaksjoner på det, vil de sende ut fly som kan fange opp og observere det.

– Men det har ikke passert et russisk fly så nære kommandoskipet for Trident Juncture før?

– Vel, på dette skipet kan det være at det er det nærmeste. Men det er 61 skip her ute nå, så de kan ha kommet nære dem. Det bekymrer meg ikke.

Robinson vil ikke å gå inn på hva slags signaler Russland sender ved å sende et fly så nær det viktigste kontrollskipet for hele NATO-øvelsen.

– Vi er i internasjonalt farvann – alle har rett til å oppholde seg i dette farvannet og dette luftrommet. Så vi følger nøye med, men alt vi har sett gjennom denne øvelsen har vært trygt og profesjonelt.

Det russiske flyet som suste over «Mount Whitney» kan ha våpen om bord. Det er ikke relevant, fastslår Robinson.

– Det har ikke noe å si om flyet hadde våpen om bord. Spørsmålet er om de ville hatt noen intensjon om å angripe. Og det har de ikke. Vi er her ute og gjør våre operasjoner, de er her ute og gjør sine.

NATO var tidligere denne uken opptatt av å tone ned risikoen for at russerne ville forstyrre øvelsen «Trident Juncture» som nå pågår i Midt-Norge med mer enn 50 000 soldater.

Ingen missiler

General Jason Bohm, stabssjef for NATOs maritime styrker, gjentar budskapet til øvelsessjef Admiral James Foggo om den russiske aktiviteten. Foggo sa under en telefonkonferanse med blant annet VG at den russiske varslede aktiviteten ikke utgjør noen trussel.

– Russland gjør det de vil – det har ikke påvirket øvelsen, sier han.

Det er dessuten ikke noe tegn til at Russland har skutt opp et eneste missil i det varslede testområdet, bemerker Bohm. Russerne har varslet at de skulle øve med missiler utenfor Møre- og Romsdal torsdag, fredag og lørdag. Men torsdag seilte en russisk fartøygruppe med to korvetter rett over Mørebanken, og forbi området de varslet at de ville øve i.

Bohm sier det ikke er noe problem at Russland varslet at de ville øve så nært opp til NATO-øvelsen, og på så kort varsel.

– Det er ingen regel for når man kan sende ut et varsel om at det vil være aktivitet. Det er en måte å advare i hovedsak sivile fly som opererer i området, og Russland har fulgt reglene.

– Hvis noe skulle skje ville vi selvsagt komme med en passende reaksjon, men det er ikke relevant. Alt har foregått etter reglene, legger han til.