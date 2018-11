FEIL: Hege Storhaug har igjen blitt faktasjekket, og fått dommen «faktisk helt feil». Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Faktisk.no: Nei, hver åttende osloborger er ikke medlem i en moské

INNENRIKS 2018-11-08T21:49:10Z

Faktanettstedet har sjekket Hege Storhaug og Rights.nos påstand, og konkludert med at den er feil.

«Sjokktall: Hver 8. Osloborger medlem i moské» er tittelen på en artikkel som ble publisert av nettstedet Rights.no, skrevet av informasjonsansvarlig i Human Rights Service, Hege Storhaug .

I faktisk.no sin gjennomgang av tallene kommer det fram at 58.426 personer er medlem i et muslims trossamfunn. Det tilsvarer rundt hver 11. innbygger. Nettstedet kommer fram til at Storhaug har inkludert nesten 25.000 personer i regnestykket sitt som ikke bor i Oslo.

