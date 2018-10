STØTTER ETTERFØLGEREN: Valgerd Svarstad Haugland og Knut Arild Hareide, her fotografert under Stortingets åpning 2. oktober. Foto: Tore Kristiansen

KrF-Valgerd refser Hareide-kritikerne i Facebook-post

KrFs mangeårige partileder Valgerd Svarstad Haugland tar bladet fra munnen og gir sin støtte på Facebook til dagens partileder Knut Arild Hareide.

Haugland mener de som kritiserer Hareide angriper prosessen istedenfor å argumentere mot partilederens råd om å gjøre Ap-leder Jonas Gahr Støre til statsminister.

«Jeg blir veldig forundret og skuffet når jeg leser ulike kommentarer om prosessen i KrF. Dette er for lettvint», innleder den tidligere partilederen på sin egen Facebook-side fredag formiddag. Meldingen er siden delt av aksjonsgruppen «Heia Hareide ».

Den tidligere partilederen gir uttrykk for at hun lenge har ønsket at Hareide skulle være tydelig på hva han ønsket. Haugland ønsker ikke å utdype innlegget sitt overfor VG.

På KrFs ekstraordinære landsmøte om to uker, 2. november, skal partiet avgjøre om de skal gå inn i en regjering.

«Jeg er ikke forundret over standpunkter som blir forfektet og mange er velkjente. Jeg har, som fylkesmann, ikke flagget hva jeg står for i denne saken. Det vil jeg ikke gjøre nå heller, men jeg har ventet lenge på at Knut Arild Hareide skal flagge hva han mener. Han er partileder og må lede.» skriver hun.

Deretter refser hun dem som kritiserer Hareides prosess.

«De som er uenig med ham tyr til det lettvinte grepet og klager på prosessen. Min oppfordring er å diskutere saklig for og imot standpunktet, slik mange også gjør, men ta ham ikke på prosessen!!» skriver hun videre, før hun legger til:

«I alle de omstillingsprosessene jeg har vært i, i mitt lange liv som leder, har kritikken mot prosessen blitt brukt dersom medarbeidere eller andre har vært uenig i standpunktene mine. Det er det svakeste motargumentet som kan brukes og trofaste og erfarne KrF-ere burde kjenne seg for gode til å gjøre det. De andre argumentene er mer enn sterke nok.» skriver Haugland.

Haugland mener partiet var godt forberedt på at denne høsten ville bli svært avgjørende for partiets fremtid.

«Partiet har, slik jeg vurderer det, lenge visst at denne høsten skulle man ta et valg om veien videre. Knut Arild har blitt kalt blant annet vinglete, svak, og utydelig i lang tid mens han har jobbet seg fram til et standpunkt, og mens mange andre har flagget sitt syn.» skriver hun.