DREPT: Heikki Bjørklund Paltto (24) fra Mysen ble funnet drept i leiligheten sin på Majorstuen i Oslo. Han var svært fotballinteressert og blir beskrevet som arbeidsom av kolleger. Foto: PRIVAT

Fotballmiljøet i sorg etter at Heikki Bjørklund Paltto (24) ble drept: – Husker det gode smilet

INNENRIKS 2018-10-19T20:13:16Z

MYSEN (VG) Lokalsamfunnet og idrettslaget i Mysen minnes den avdøde 24-åringen Heikki Bjørklund Paltto. – Han var godt likt i alle leire og hadde alltid en artig kommentar, forteller fotballeder Even Elvenes, som kjente ham godt.

Publisert: 19.10.18 22:13

Fredag kveld gjøres det klart til trening under flomlyset på Mysen stadion. Torsdag spilte fotballaget til Mysen IF en avgjørende opprykkskamp mot idrettslaget til studentene på universitetet i Ås.

Kampen skulle opprinnelig vært spilt tirsdag, men ble utsatt etter nyheten om at Heikki Bjørklund Paltto (24) hadde blitt drept i sin egen leilighet i Oslo.

– Det ble ingen kveld for å skape trykk og liv, sier Even Elvenes, tidligere styreleder og mangeårig speaker på kampene til Mysen.

– En av kameratene til Heikki omtalte det som en kveld til ettertanke. En rørende kveld, der det svingte i følelsesregisteret, forteller Elvenes til VG om torsdagens kamp.

Kampen endte 2–2, og det holdt ikke til opprykk for Mysen. I stedet er det vennskapsklubben Trøgstad som får spille 5. divisjon neste år.

– Det var mer enn dobbelt så mange tilskuere som normalt. Men det blir litt likegyldighet når kampen får en sånn ramme, sier Per Egil Aas, styreleder i Mysen IF.

Et spesielt fotballag

Heikki Bjørklund Paltto bodde og jobbet i Oslo, men kom opprinnelig fra Eidsberg kommune i Østfold.

Han blir beskrevet som svært aktiv, jovial og morsom, med et stort nettverk.

Da Bjørklund Paltto begynte å spille fotball i Mysen, var det Even Elvenes som ledet idrettslaget. Han husker Heikki som snill, rolig og pliktoppfyllende, som ga av seg selv og bidro på frivillig basis.

– Han spilte på det vi kalte 1993-laget. Det var et spesielt lag, de var bestevenner på skolen, og nesten alle drev med fotball opp til juniornivå, til 18–19 årsalderen, sier Elvenes.

– Jeg husker det gode smilet, de gode tankene og den fine fremtoningen. Alltid en artig kommentar som alltid var godt ment. Han var godt likt i alle leire, forteller han.

Foruten å spille i flere år tok Heikki på seg trenerverv i klubben i tenårene. Han var også aktiv på arrangørsiden.

– Hvert år siden han var 16 har han vært med og jobbet for å arrangere den faste romjulscupen. Heikki var levende opptatt av fotball, både på sidelinjen og som aktiv spiller, og få på den alderen legger så mye arbeid ned i en klubb, sier Elvenes.

– Som å få et slag i trynet

Heikki var også tilknyttet fotballmiljøet rundt Ullerns førstelag. Her hadde han flere venner som spilte, og flere av spillerne var ofte på besøk i leiligheten han bodde i.

Halvor Stormoen Raddum (27) er kaptein for Ullern, og forteller til VG at de fikk beskjeden om dødsfallet mandag før trening.

– Det var som å få et slag i trynet. Alle var i sjokk, for nesten alle visste hvem han var, sier han til VG.

Raddum kjente ikke Heikki personlig, men senest søndag satt de to, sammen med noen andre venner, og så Ullern sikre plassen i divisjonen etter å ha slått KFUM 2.

– Han var i godt humør og det var god stemning. Han slo meg som en jovial og engasjert gutt.

Under et døgn senere ble 24-åringen funnet. Ullern-kapteinen forteller at det er en preget spillergruppe som har møtt opp til trening denne uken.

– Fotball blir ubetydelig i slike settinger, men samtidig er det fint å kunne samles og tenke på noe annet. Det har vært mange spørsmål og mye prat om det som har skjedd, og det er selvfølgelig vondt når noe slikt skjer med en person så mange lagkamerater har et forhold til.

En preget kommune

Ordfører i Eidsberg kommune, Erik Unaas, forteller at han kan huske Heikki fra sitt første år i vervet.

– Han var med i den russegjengen som vekker ordføreren tidlig om morgenen, i 2012, det samme året jeg ble ordfører. Det var et veldig aktivt sosialt miljø i det kullet, og jeg kjenner flere av dem, sier Unaas.

Rundt halvparten av innbyggerne i Eidsberg bor i Mysen. Med rundt 12.000 innbyggere i kommunen kjenner alle noen som er berørt, sier ordføreren.

– En slik tragisk hendelse preger miljøet. Først var vi i sjokk og vantro, Det har vært dempet og rolig, med refleksjon på hva som er viktig og uviktig. Nå går vi igjen inn i en ny fase, sier han.