MANGE SPØRSMÅL: På Barhaug skole hadde mange foreldre møtt opp til et informasjonsmøte torsdag kveld. Foto: Trond Solberg, VG

Drapssaken på Vinstra: Bygda hardt rammet

INNENRIKS 2018-11-01T20:28:24Z

VINSTRA (VG) Onsdag skjedde det utenkelige. I en bygd der nesten alle kjenner alle ble en 16 år gammel jente knivdrept av en bekjent og medelev på samme alder.

Publisert: 01.11.18 21:28 Oppdatert: 01.11.18 21:57

Nå ligger det et lokk av sjokk og sorg over den idylliske jordbrukskommunen i Gudbrandsdalen.

I kveld hadde mange foreldre møtt opp til et informasjonsmøtet på Barhaug skole. Under spørsmålsrunden var det helt stille i den store gymsalen, og blant de triste ansiktene var det flere spørsmål om sorg, rykter og de berørte.

På spørsmål om hvordan de skulle håndtere barnas spørsmål om rykter, fikk de til svar fra psykolog Bjørg Antonsen fra BUP at det er viktig å lene seg på sikre kilder og at man må fortelle barna at det ikke er sikkert ryktene var sanne.

– Hvor lenge er det normalt å sørge?

– Ingen forskning sier noe sikkert om det. Det er helt individuelt og kommer an på den enkeltes sårbarhet, sa Antonsen.

Hvordan møter man de berørte, spurte en av de fremmøtte.

– Det er vanskelig å forholde seg til. Den ene har mistet noen, den andre kan ha gjort noe. Det er viktig å huske på at begge familiene er i krise og de må støttes opp av lokalsamfunnet. Man kan gå bort å si: jeg vet ikke hva jeg skal si, men jeg vil gi dere en klem, sa Antonsen.

Ordfører Rune Sørstad understreket også utfordringen i at Vinstra er et lite lokalsamfunn.

– Dette er en liten plass der alle kjenner alle. Det gjør det ekstra krevende. Oppfordringen til mine sambygdinger er at vi nå må stå sammen. Vi må hjelpe og være der for de berørte familiene, sa han da han han sammen med sogneprest Terje Elvestad og rektor Leif Solheim møtte pressen på Vinstra vidaregåande skule torsdag ettermiddag.

Det lille lokalsamfunnet Vinstra i Oppland med rundt 2500 innbyggere er rystet etter at en 16 år gammel jente ble drept onsdag. Jenta var elev ved Vinstra vidaregåande skule. En 16 år gammel gutt, også han elev ved den samme skolen, er siktet for drapet. Jenta ble funnet utendørs. Her ble også gutten pågrepet.

Utenfor skolen og kirken har det vært flagget på halv stang i dag. Denne torsdagen er ingen vanlig dag for noen på Vinstra, det er unntakstilstand.

– Et lokalsamfunn kan ikke være forberedt på en slik tragisk hendelse, sier ordfører Rune Støstad.

Politiet har ennå ikke gått i detaljer om hendelsesforløpet eller relasjonene mellom den drepte og den siktede. Den siktede 16-åringen har siden onsdag vært innlagt på sykehus hvor han behandles for en skade , opplyser hans forsvarer, advokat Lorentz Stavrum.

Fredag ettermiddag blir 16-åringen fremstilt for varetekt i Sør-Gudbrandsdal tingrett i Lillehammer. Det er uavklart hvordan gutten stiller seg til politiets siktelse om drap. Han er foreløpig ikke blitt formelt avhørt.

– Vanskelig å ta innover seg

Saken preger ikke bare Vinstra, men hele Gudbrandsdalen fra Dombås til Lillehammer. På én dag har mye forandret seg. Tidligere var Peer Gynt Kjøpesenter en samlingsplass for ungdom etter skoletid. I dag er det helt tomt.

– Det er sånn man tenker ikke skal skje her, så skjer det plutselig, sier Solveig Orstad Teigen fra nabobygda Kvam i Nord-Fron .

– Det er vanskelig å ta innover seg det som har skjedd. Vinstra er et trygt og godt sted. Det er ingen som skjønner noe av dette. Det er en stor tragedie, sier Kristin Haug. Hun bor på Skåbu utenfor Vinstra.

En annen VG snakket med beskriver jenta som snill og sosial.

«Vi hadde så mange planer»

Torsdag morgen var det samling i aulaen på den videregående skolen. Rundt 400 elever var til stede i aulaen, som var pyntet med lys, og bilde av den drepte jenta. På et bord var det lagt frem en minneprotokoll.

«Verden er urettferdig.» «Du fortjente å leve lenger,» var noe av det som ble skrevet i minneboken.

«Vi hadde så mye vi skulle gjøre sammen, og så mange planer for fremtiden,» skriver en venninne.

«Du var alltid blid og ville ingen vondt,» skriver en annen.

Ungdommene er forbilder

Ordfører Rune Støstad sa på pressebrifingen at han synes det imponerende å se hvordan ungdommene møter det som er skjedd.

– Det er vondt å se, men det er også fint. Det er vondt fordi tragedien er så brutal og så vanskelig å skjønne. Det er fint fordi ungdommene er kloke. De støtter, klemmer hverandre og står sammen. De er forbilder for alle. Jeg håper hele bygda lærer av hvordan ungdommene takler dette, sa han.

Da den videregående skolen holdt samling torsdag morgen var det mye gråt og ulike reaksjoner fra svært berørte elever, forteller rektor Leif Solheim.

Sogneprest Terje Elvestad mener det også er viktig at en del ting går som normalt fremover.

– Om man skal avlyse samlinger eller ikke er en hårfin balansegang. Vi må huske på at ved arrangementer kommer folk sammen. I noen tilfeller kan der være en god ting. Uansett må livet gå videre, sa sognepresten, blant annet.