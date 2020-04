FOLKEFRITT: Bildet viser vinterparadiset tomt for påsketurister langfredag. Hytteforbudet er opphevet og folk kan nå reise hit igjen, men Folkehelseinstituttet ber folk. Foto: Gisle Oddstad

Dette er de nye rådene for fritidsreiser

Fra og med i dag er det nye reiseråd som gjelder for fritidsreiser. Å reise på hytta er lov – men du må ta visse forholdsregler.

Tirsdag la Folkehelseinstituttet ut nye råd om fritidsreiser som gjelder fra i dag, 21. april.

Det er fortsatt et godt smittevernråd å redusere fritidsreiser, skriver FHI.

De ber folk om å unngå rundreiser og at folk planlegger reisene slik at man ikke bidrar til smittespredning mellom steder.

I de nye rådene presiserer FHI at det er ekstra viktig å forholde seg til de generelle rådene hvis du skal reise, men skriver også at hvis du reiser med familiemedlemmer er folk du allerede har vært i kontakt med hjemme, er risikoen for smittespredning mindre.

Her er rådene

Hvis du er syk: Du skal ikke gjennomføre fritidsreiser hvis du er syk, heller ikke til hytta. Da skal du holde deg hjemme.

Karantene: Du skal heller ikke gjennomføre fritidsreiser eller dra på hytta når du er i karantene. Unntaket er hvis du er symptomfri, og et opphold på hytta er din eneste måte å unngå nærkontakt med et covid-19-sykt husstandsmedlem.

Hvis du blir syk: Hvis du blir syk mens du er på hytta eller fritidsreise, skal du reise hjem dersom tilstanden din tillater det.

Ikke foreta reiser eller aktiviteter som gir økt risiko for at du får behov for redningstjenesten eller helsetjenesten.

Kollektivtrafikk: Unngå kollektivtransport når det er mulig.

Hold avstand: Sørg for å overholde helsemyndighetenes oppfordring om to meters avstand til andre i dine omgivelser. Vær i størst mulig grad bare sammen med dem du er sammen med til vanlig og er på reise med.

Unngå trengsel: Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker. Ta om nødvendig med det du trenger hjemmefra.

Lokale råd: Sjekk nettsiden til kommunen du skal reise til for å finne ut om de har lokale restriksjoner eller råd som er relevante. Finner du ikke slike råd, bør du ikke belaste kommunen med å ta kontakt med dem for å sjekke det, og du bør ikke be om unntak hvis kommunen har slike lokale restriksjoner eller råd. Da bør du forhold deg til disse rådene.

Publisert: 21.04.20 kl. 16:53 Oppdatert: 21.04.20 kl. 17:10

