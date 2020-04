STRIDENS KJERNE: Ny E18 slik den er skissert på Ramstadsletta i Bærum. Foto: Statens vegvesen

E18-dramet: Bærum utreder økonomisk garanti for bygging av tunnel

Et politisk maraton-drama om ny E18 i Bærum kan være på oppløpssiden. Politikerne i Bærum vil utrede om de kan garantere økonomisk for en sammenhengende utbygging som inkluderer Høviktunnel. Men MDG steiler.

Det var et hasteinnkalt Bærum formannskap som vedtok å vise vilje til å garantere for en vesentlig del av ny E18 gjennom Bærum onsdag ettermiddag.

– Det er viktig at Bærum nå viser de viljeserklæringene vi har til å legge frem løsninger for E18 til partene som forhandler om Oslopakke 3, sa ordfører Lisbeth Hammer-Krog (H) innledningsvis i videomøtet.

Bærum kommune er ikke en del av spleiselaget som har forhandlet i årevis uten å komme frem til en løsning på E18-floken mellom Lysaker og Høvik i Bærum. Det er Viken fylkeskommune (tidligere Akershus) som sammen med Oslo og Statens vegvesen har ansvaret for å finne frem til en løsning som også blant annet inkluderer en Fornebubane til den gamle flyplasshalvøya i Bærum.

SENTRALE AKTØRER: Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fotogarfert under et møte om E18 og Fornebubane-prosessen i februar i år. Foto: Mattis Sandblad, VG

Men krangling og splid har trumfet enighet og fremdrift. Spesielt ble forhandlingene forkludret av at et nytt politisk flertall i Viken (Ap, MDG og Sp) plutselig gikk mot en tidligere fremforhandlet løsning på E18-utbyggingen i tidligere Akershus etter høstens fylkesvalg.

I skyggen av coronakrisen har imidlertid partene fortsatt og møtes, men ennå uten å finne hverandre i den kompromiss- og konsensus-kulturen som har preget Oslopakke 3-forhandlingene tidligere.

For å unngå sitt verste skrekk-scenario - et nei fra Viken til økonomisk garanti og E 18-utbygging i to etapper med en tunnel gjennom Bærum som et usikkerhetsmoment, innkalte Bærums ordfører Lisbeth Hammer-Krog til hastemøte i formannskapet onsdag.

VEITREFF: Fylkesråd for samferdsel i Viken, Kristoffer Robin Haug (MDG) hilser på samferdselsminister Knut Arild Hareide under møtet om E18 og Fornebubanen i februar. Til venstre: Konstituert fylkesråd i Viken: Halvar Ingebretsen (Ap). Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix

Under møtet sa ordføreren at det ville medføre mye større kostnader samt at hus ble revet unødvendig, dersom byggingen ble gjort i to etapper. Hun fikk flertallet med seg (unntatt MDG, Rødt og Frp) på at det skal utredes at Bærum kommune selv stiller en såkalt selvskyldnergaranti for en sammenhengende utbygging og den delen som blant annet omfatter ny motorveitunnel gjennom Høvik.

MDG, som har utmerket seg som tilhenger av et mest mulig slanket motorveiprosjekt, reagerer på at Bærum kommune blander seg inn i spleiselaget etter at at Viken-fylkesrådet hittil har sagt nei til en økonomisk garanti for den mest politisk betente strekningen Strand-Ramstadsletta (Høvik) i Bærum.

MDGs Signe Bakke Sølberg uttalte i møtet at Bærum undergraver hele forhandlingsmandatet for Oslopakke 3 gjennom å drive egne sideforhandlinger.

Også MDG i Viken, som egentlig har garantiansvaret, steiler mot Bærums- og spesielt Høyres innblanding i den skjøre samferdselsprosessen, mens Bærums ordfører og flertallet der ser på vedtaket som et konstruktivt innspill for å løse en enorm politisk floke. For tiden står både E18-prosjektet og Fornebubane-prosjektet bom stille.

– Det er naturligvis helt uaktuelt for oss i Viken å stille noen som helst garantier for dette veiprosjektet når vi erfarer at Høyre går bak ryggen på oss og kun vil bruke det for å trumfe gjennom helt andre prosjekter enn det vi avtaler i fellesskap, sier samferdselsbyråd Kristoffer Robin Haug (MDG) i Viken.

VAR FYLKESORDFØRER: Anette Solli (H) i midten ledet det første konstituerende fylkestingsmøtet i Viken - som avtroppende ordfører i tidligere Akershus. Etter valget ble hun Høyres gruppeleder i Viken fylkesting. Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Høyres gruppeleder i Viken fylkesting, Anette Solli, avviser at Høyre har gått bak ryggen på noen.

– Jeg har veldig god samvittighet, og har ikke gått bak ryggen på noen som helst. Mitt eneste mål er å få fullført en E18-utbyggingen i tråd med de avtalene som er inngått i Oslopakke 3-forhandlingene. Det innebærer en sammenhengende utbygging fra Lysaker til Ramstadsletta på Høvik. At Bærum kommune vil utrede muligheten for å garantere for finansiering av deler av denne strekningen, når Viken nekter - det synes jeg er et konstruktivt initiativ, sier Solli til VG.

Publisert: 22.04.20 kl. 19:17 Oppdatert: 22.04.20 kl. 19:33

