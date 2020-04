STENGT: Sykehjem over hele landet har innført besøksforbud for å hindre smitten. Her fra Langerud sykehjem i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum

Vil sende sykehjemsbeboere på sykehus

Sykehjem er svært utsatt for coronasmitte, og kan bli en akilleshæl, mener lege og OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg. Hun mener alle sykehjemsbeboere med covid-19-smitte må tas imot av sykehusene så lenge det er kapasitet.

– I dag er vi så heldige å ha ledig kapasitet ved noen sykehus. Hvis det fortsetter, bør vi vurdere å behandle flere coronasyke sykehjemsbeboere på sykehus, sier Gunhild Alvik Nyborg til VG.

Nyborg er forsker med doktorgrad i farmakoepidemiologi, og har undervist i sykehjemsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Nyborg, som i mars mottok kritikk etter å ha tatt til orde for full isolasjon i NRK-programmet «Debatten», ønsker nå å starte en debatt om muligheten for å gå tilbake på avgjørelsen om å ikke overføre smittede beboere til sykehus – for å stoppe smitten.

Hun begrunner vurderingen blant annet i to amerikanske studier, gjennomført tidlig i mars, før virusutbruddet for alvor førte til strenge tiltak.

Det ene eksemplet er fra Seattle, der man fant coronavirus hos 23 av 76 beboere etter at en ansatt ble syk. Bare ti hadde symptomer da de ble testet. Det andre er fra et annet eldrehjem, der 167 smittetilfeller kunne spores tilbake til én beboer.

– Eksemplene viser hvor raskt smitten kan spres i og ut fra sykehjemmene, og at også de eldste kan være asymptomatiske smittebærere. Forfatterne anbefaler bruk av munnbind på pleiehjem. Vi kan risikere at sykehjemmene blir den største driveren for smitte nå, sier Nyborg til VG.

BEKYMRET: Lege og OUS-forsker Gunhild Alvik Nyborg ønsker en debatt om noen av sykehjemspasientene kan få plass på sykehusene fremover som et smitteverntiltak. Foto: Privat

Krevende å oppdage

Fredag skrev Dagens Næringsliv at det nå er påvist tilfeller av coronasmitte ved totalt 23 sykehjem i Oslo. Anne Berger Sørli, direktør i Sykehjemsetaten, sier overfor avisen at de er bekymret for at medarbeidere med få symptomer tar med seg smitte inn til sykehjemmet.

Nyborg, som har jobbet som sykehjemslege, mener at det beste for sårbare sykehjemsbeboere med akutt sykdom er å bli der de bor, med forutsetning at smitten er håndtert riktig. Det er hun usikker på om man klarer alle steder i dag.

– Det smitter lett, også indirekte via overflater og ørsmå dråper som blir hengende i luften en kort stund. Sykehjemmene er ikke bygget for å håndtere denne typen smitte. Det er så viktig at ikke smitten «forsvinner» for oss, og jeg er bekymret for at ansatte også kan være asymptotiske og spre smitte uten å vite om det, sier hun.

Styrking av testkapasiteten overfor beboere og ansatte på sykehjem er det aller viktigste, mener Gunhild Alvik Nyborg, uansett om beboerne skal overflyttes til sykehus eller ikke.

– Testing og isolering av smittede er hovedelementet i å stoppe smitte. Alle ansatte og beboere på sykehjem med kjente eller mistenkte tilfeller av covid-19, bør testes. Problemet i dag er at vi ikke vet om vi klarer å stoppe smitten her, sier hun.

Ønsker løft for sykehjemmene

Iren Mari Luther, leder for seksjon for helse og sosial i Fagforbundet, representerer helsearbeidere i blant annet primærhelsetjenesten. Hun er enig i at det kan være et mulig alternativ å flytte flere smittede til sykehus, dersom man ikke klarer å få tilstrekkelig med smittevernutstyr på sykehjemmene.

– Men det er mange svært skrøpelige pasienter på sykehjem. Det er en smitterisiko å få dem flyttet også. Men dersom det blir flere og flere smittede inne på sykehjemmene, må man kunne se på denne muligheten, sier Luther til VG.

Hun er enig i at det trengs et bedre opplæringstilbud til sykehjemsansatte, og mener et smittevern-løft er nødvendig. Det innebærer også å få på plass mer smittevernutstyr, mer testing, og at helsearbeidernes bekymringer tas på alvor, mener hun.

– De står tett opp i pasientene, og er redde. Redde for å bli asymptotiske smittebærere overfor dem som er i risikosonen, sier hun til VG.

– Kan være bedre å bli på sykehjemmet

Fagdirektør i Helsedirektoratet, Svein Lie, skriver i en e-post til VG at sykehjemsbeboere som hovedregel skal behandles der det er kapasitet og kompetanse til å gi rett behandling.

– Dersom det er behov skal beboeren legges inn på sykehus, men det skal også skje en vurdering om det er til det beste for beboeren. For noen sykehjemsbeboere som allerede har annen alvorlig sykdom kan det være bedre å bli på sykehjemmet, sier Lie.

– Sykehjemmene har i utgangspunktet beboere som allerede har svekket helse. Det er derfor ikke mange alternative oppholdssteder for dem som bor på sykehjem. Det viktigste er at sykehjemmene har gjennomtenkte rutiner for smittevern på alle vesentlige områder.

Når testkapasiteten forhåpentligvis blir utvidet om noen uke, kan man inkludere flere grupper, skriver Lie.

– Da må en også vurdere kjente og mistenkt smittede blant ansatte og beboere på sykehjem, sier han.

HARDT RAMMET: Ved Stener Heyerdahl omsorgssenter i Kristiansand har fem beboere dødd etter coronasmitte. Foto: Gøran Bohlin

Ekstra fokus på sykehjem

Beboere på sykehjem utgjør ifølge NTB en stor andel av coronadødsfallene i landet så langt.

I Oslo er det påvist smitte ved totalt 25 sykehjemsinstitusjoner, enten hos beboere eller ansatte, ifølge Sykehjemsetaten.

Hovedgrunnen til at mange av dødsfallene skjer på sykehjem, er høy alder og andre sykdommer, som øker risikoen for alvorlige sykdomsutfall.

Mange mennesker i tett kontakt gjør sykehjemmene ekstra utsatt for smitte, mener Sørli i Sykehjemsetaten.

I Trondheim er ekstra smittevernovervåkning innført ved fire helse- og velferdssentre. På et av de hardest rammede sykehjemmene i Norge, Stener Heyerdahl i Kristiansand, har fem beboere dødd etter coronasmitte.

Publisert: 14.04.20 kl. 15:06

