NY HVERDAG: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener foreldrene må basere seg på at barna deres får en kortere barnehagedag. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Odin Jæger

Utdanningsforbundet om smittetiltak: Tror på kortere barnehagedag

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, tror ikke det blir mulig å følge myndighetenes barnehageråd uten at antallet barn i barnehagene eller åpningstidene må reduseres.

– Det er mange som har ventet på denne veilederen, så det er bra at den er klar, Jeg tror at veilederen er er et godt utgangspunkt, men den kommer ikke til å gi svar på alle utfordringene som barnehagene står overfor, sier Handal til VG.

Onsdag la myndighetene fram de nye veiledende rådene for barnehagene som skal åpne til uken.

Handal mener det er særlig viktig hva veilederen sier om hvordan barnegruppene skal organiseres.

I sjekklisten til barnehagene går det blant annet frem at de «skal unngå større samlinger av barn» og det foreslås tre barn per voksen for småbarn (under 3 år) og seks barn per voksen for de eldre barnehagebarna.

LEDER: Steffen Handal tror ikke det blir en vanlig barnehagedag etter gjenåpningen. Foto: Odin Jæger

Innen gruppene kan barna omgås som normalt, men gruppene bør ikke blande seg med hverandre.

Dette mener Handal det blir vanskelig å gjennomføre dersom alle barna som normalt er i en barnehage skal være der full dag.

– Det som står i veilederen antydes at vi enten må redusere åpningstiden eller oppholdstiden, eller at det kommer færre barn inn til barnehagen.

– Svært utfordrende

– Små grupper med stor avstand blir svært utfordrende. Jeg tror vi er nødt til å se for oss en åpningstid som er kortere enn vanlig. Det vil bety at barn får en noe kortere barnehagedag, og at foreldrene må basere seg på det, sier han.

Handal presiserer at det er barnehageeierne som bestemmer åpningstid og oppholdstid.

– Nå må vi bruke tid på å skape trygghet for barna og ansatte og forebygge smitte. Vi skal gjøre alt vi kan for å gi alle barn hverdagen sin tilbake. Jeg tror vi kan klare det, men det kommer ikke til å være slik vi vanligvis gjennomfører en barnehagedag.

Handal sier onsdag at han ikke har hatt tid til å sette seg inn i alle punktene i veilederen, og ønsker derfor foreløpig ikke å kommentere noen av de andre punktene og rådene.

– Jeg er veldig glad for at statsråden sier at veilederen er et utgangspunkt, og at de vil komme tilbake og eventuelt gjøre justeringer etter tilbakemelding fra sektoren. Det er en klok avgjørelse, sier han.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen i PBL. Foto: PBL

– Utfordrende kabaler

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) har 1920 medlemsbarnehager med om lag 30.000 ansatte.

Kommunikasjonsdirektør Marius Iversen sier til VG at veilederen myndighetene presenterte onsdag er et godt verktøy for barnehagene som nå forbereder gjenåpning. Men han mener logistikken med et mindre antall barn i grupper per voksen kan være utfordrende.

– Det er en krevende operasjon å skulle gjenåpne for alle barn etter å ha vært stengt så lenge. Barnehagene våre jobber med å kartlegge hvilke ansatte som er tilgjengelige og hvor mange barn vi kan forvente kommer. Det er klart at det er noen utfordrende kabaler som skal på plass, men barnehagene er godt forberedt og vil klare dette til 20. april, sier Iversen.

Iversen tror utfordringene er løsbare.

– Helt siden nedstengingen har barnehagene vært klar over at de skulle gjenåpnes, og hele tiden hatt et tilbud til sårbare barn og barn med foreldre med samfunnskritiske stillinger. Tilbakemeldingene vi får er at mange barnehager ser ut til å løse en full gjenåpning på en god måte, til tross for utfordringene som må løses.

BYRÅD: Inga Marte Thorkildsen mener barnehageåpningen blir utfordrende. Foto: Frode Hansen

– Dette blir utfordrende

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen har ansvaret for i underkant av 37 000 barnehagebarn i Oslo kommune. Thorkildsen sier hun har stor respekt for alle de ansatte og medarbeiderne i kommunen som får en stor ny utfordring i fanget i forbindelse med barnehageåpningen.

– Jeg skal ikke legge skjul på at dette blir utfordrende. Vi må bruke den første uken etter gjenåpningen til en innfasing. Utfordringen handler mye om organisering av dagen med tanke på tilrettelegging for mindre grupper og å sikre god stabilitet, sier Thorkildsen til VG.

Thorkildsen sier byrådsavdelingen er i dialog med bydelene i hovedstaden om hvordan de vurderer veilederen som ble fremlagt onsdag, og om de opplever særlige utfordringer knyttet til gjenåpningen.

– Vi får tilbakemelding fra bydelene innen denne uken. Vi ser at det er store forskjeller mellom barnehagene våre, så det skal gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt barnehage, med tanke på om de har mulighet til å gjennomføre de konkrete tingene som veilederne sier de skal før de kan gjenåpne, sier Thorkildsen til VG.

– Tror du myndighetenes råd kan påvirke barnehagenes åpningstider og antallet barn som kan være der samtidig?

– Vi må se an, det kan godt være det blir behov for kortere dager for å sikre bemanningen. Det eneste sikre nå er at alt er usikkert, sier Thorkildsen.

– Mange ting kan skje

– Det kan oppstå situasjoner vi ikke vet om, som at ansatte må være hjemme i perioder fordi de har symptomer, ansatte som er i karantene fordi de har vært i kontakt med smitte, og det kan oppstå smitte i barnehager. Det er mange ting som kan skje, påpeker hun.

Byråden mener barnehagene i Oslo er mye bedre rustet nå enn tidligere for å takle en slik situasjon.

– Jeg er veldig glad for at vi har brukt så mye ressurser de siste årene på å rehabilitere og pusse opp barnehager, det hjelper oss nå, og gjør at det er enklere med renhold, bedre plass og tilgang til flere erstatningslokaler. Det hjelper også at vi er i en årstid der barna kan være mer ute. Men vi har fortsatt for mange barnehager som er gamle og slitte.

– La barna gå i barnehagen

Til tross for at veiledningen skaper utfordringer, håper Thorkildsen at flest mulig barn kommer tilbake til barnehagene når de gjenåpner.

– Barnehagen er viktig for barna. De har vennene sine der, de får leke mer og tilgang til voksne som bryr seg om dem utenfor familien.

– Jeg kan skjønne at folk er bekymret i krisetid, det er vi jo alle. Barna er det kjæreste vi har. Men jeg håper folk vil sette seg godt inn i myndighetenes anbefalinger, og kunnskapen fra Folkehelseinstituttet, som igjen lener seg på WHO. Mitt råd er å la barna gå i barnehagen igjen, med mindre barnet eller noen av de andre i nær familie tilhører risikogrupper.

– Er folk redde og engstelige må vi gå i dialog, og det skal vi i kommunen gjøre.

OVERLEGE: Ketil Størdal ved Oslo universitetssykehus og tidligere leder av Barnelegeforeningen. Foto: Sykehuset Østfold

– Barn er lite utsatt

Overlege Ketil Størdal ved Oslo universitetssykehus og tidligere leder av Barnelegeforeningen er en av ekspertene som har vært med å utarbeide anbefalingene som ble presentert onsdag.

Størdal, som først ble intervjuet av BT, forteller VG at Barnlegeforeningen fikk oversendt vurderingene til høring fra Folkehelseinstituttet skjærtorsdag, og at mange norske barneleger har vært med i vurderingsprosessen.

– Vi har brukt nettverket vi har av spesialkompetanse innenfor barnemedisin, og kunnskapen om hvordan situasjonen har utartet seg i Italia og andre land med kraftig utbrudd av corona. Det er også sett på smittespredning i land som i større grad har holdt barnehager og skoler åpne.

Størdal sier legegruppen i samarbeid med Folkehelseinstituttet kun har tatt hensyn til risikoen barnehageåpningen utgjør for barna.

– Den praktiske gjennomføringen av tiltakene er selvsagt utfordrende.

Størdal sier han forstår at folk kan være bekymret for å sende barna i barnehagen.

– Jeg forstår bekymringen fordi situasjonen har vært veldig uoversiktlig, og det har vært nødvendig med sterke tiltak. Men et viktig poeng er: Bare en prosent av de som har fått påvist smitte i Norge er under ti år, og bare noen få har trengt sykehusbehandling. Det sier noe om at barn er lite utsatt, og at tiltakene først og fremst er for å beskytte voksne i risikogrupper og eldre.

Publisert: 15.04.20 kl. 22:29 Oppdatert: 15.04.20 kl. 22:39

