Statsadvokaten om motivet for falske anmeldelser: – Fremstår grunnløst

Statsadvokat Trude Antonsen mener det fremstår «helt grunnløst» å tenke at ni kvinner vil ønske å ramme en uskyldig person med falske voldtektsanklager.

– For de fornærmede gjelder dessuten et strengt straffansvar for å forklare seg falskt, sier Antonsen til VG.

Mandag fortalte VG historien om hvordan to kvinner kontaktet flere, mulige voldtektsofre for å bli trodd – og bygge en sterkest mulig sak mot en 50 år gammel mann, tiltalt for voldtekt mot åtte kvinner, samt et tilfelle av seksuell omgang med en mindreårig.

Aktoratet har lagt ned påstand om 14 års fengsel.

Forsvaret har lagt ned påstand om frifinnelse på alle tiltalepunkter.

50-åringen har hatt en rekke lederstillinger innen medier, kultur- og utelivet.

– Det å anmelde en voldtekt, representerer generelt sett en enorm belastning, sier Antonsen.

– Det er en lang og tung prosess, først i møte med politiet og deretter i rettsapparat hvis saken ikke blir henlagt, forsetter hun.

STATSADVOKATEN: Trude Antonsen har ført saken mot kulturprofilen. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Statsadvokaten påpeker at sakene ofte tar lang tid, før de fornærmede blir utsatt for kritiske spørsmål fra både forsvar og påtalemyndighet.

– De tvinges til i offentlighet å brette ut noe av det mest dramatiske de kanskje har opplevd eller vil oppleve i hele sitt liv, samt å måtte svare på intime og personlige opplysninger om seg selv, sier hun.

Falske anmeldelser skjer

Mannens forsvarer, Elisabeth Myhre, sier til VG at det er et faktum at uriktige anklager hvert år blir fremsatt for politiet og domstolen, både bevisst og ubevisst.

– Det er ikke alltid slik at man kan finne et motiv for hvorfor det gjøres, og derfor må man som profesjonell aktør innenfor strafferettspleien forholde seg til at det er et faktum at uriktige anklager også fremsettes, sier Myhre.

– Da er det viktig at man ikke lar seg forføre av et tall, men fortsetter å stille de kritiske spørsmål, fortsetter hun.

NI UKER: Elisabeth Myhre og medforsvarer Knut-Ole Bakke Hansen i rettssal 207. Foto: Jørgen Braastad, VG

Myhre viser til at tidligere statsminister i Skottland, Alex Salmond, nylig ble frifunnet for anklager om overgrep mot ni kvinner.

– Dette viser at i en situasjon hvor antall anklager øker, er det for eksempel helt avgjørende å spørre seg: Kan andre bevisste eller ubevisste påvirkningsfaktorer ha bidratt til at ni anklager er blitt fremmet? sier forsvareren.

– Dette blir særlig viktig i et tilfeller hvor ingen anmeldelser er tidsnært, ingen anmelder uavhengig av ytre påvirkning, det foreligger ikke tekniske bevis og hvor hukommelsen er det sentrale bevis, fortsetter Myhre.

Til VG uttaler Danby Choi, en tidligere venn av både tiltalte og de to kvinnene som anmeldte ham først, at saken begynte som en kampanje.

I Oslo tingrett ble det fremlagt flere meldinger som viser at de to kvinnene tar kontakt med flere andre kvinner i omgangskretsen til tiltalte:

«Vi kan sette opp et uforpliktende møte med advokaten vår.»

«Bra du fikk snakket med en psykolog. Du vet det sikkert, men det er viktig å dokumentere det som bevis i saken og eventuelt skadeerstatning.»

Langvarig politiarbeid

Statsadvokaten avdramatiserer meldingene og mener relasjoner mellom impliserte parter i de fleste straffesaker er vanlig, enten de er vitner, fornærmet, siktet eller tiltalt.

– Straffbare forhold skjer ikke avsondret fra det virkelige liv. Og i det virkelige liv har folk kontakt med andre, sier Antonsen.

– I det virkelige liv ønsker heller ikke politiet at fornærmede eller vitner snakker med hverandre, før de snakker med politiet?

– Jeg har ingen ytterligere kommentar.

LANGVARIG: Etterforskningen tok for lang tid, poengterte forsvarer Myhre i rettssaken. Her sammen med statsadvokat Trude Antonsen, som var forsvarer i saken. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB scanpix

Forsvarer Myhre mener anklagene mot kulturprofilen levde sitt eget liv på sosiale medier og var egnet til å påvirke.

– Når personer søker mengde, og tilkjennegir at de ønsker å være flere sammen fordi det vil styrke sakene, må man spørre seg om dette bevisste ønsket kan ha blitt en feilkilde, sier hun.

– I denne saken brukte politiet lang tid før de startet en aktiv etterforskning. Parallelt med politiets sendrektighet levde anklagene et stadig økende, utbredt sosialt liv som politiet ikke hadde kontroll på, fortsetter Myhre.

– Det blir betydningen av dette sosiale livet til anklagene som nå ligger på rettens bord og som dommerne må ta stilling til.

