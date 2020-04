SENDES UT: Japanske postansatte med munnbind dytter en tralle med munnbind som skal distribueres til landets innbyggerne for å forhindre at coronaviruset sprer seg. Foto: BEHROUZ MEHRI / AFP

I disse landene anbefales munnbind

Folkehelseinstituttet råder friske folk til ikke å bruke munnbind. Rådene varierer fra land til land.

Debatten om munnbind går for fullt i Norge.

Etter at coronapandemien kom til Norge, har myndighetene ikke anbefalt å generelt bruke munnbind. Derfor er det enn så lenge helsearbeidere som må gå med dette. Unntaket gjelder også for personer som er mistenkt eller har bekreftet coronasmitte under transport til eller fra helsetjenesten.

EKSPERT: Seksjonsleder for resistens og infeksjonforebygging i Folkehelseinstituttet (FHI), Hanne-Merete Eriksen- Volle. Foto: PRIVAT

– Ikke et råd til friske folk

Seksjonsleder for resistens og infeksjonforebygging i Folkehelseinstituttet (FHI), Hanne-Merete Eriksen- Volle, sier FHI ikke vil tilråde generell bruk av munnbind.

Hun forklarer at rådet er gitt ut fra en helhetsvurdering, der FHI ser på dokumentasjonen de har tilgjengelig i forhold til om munnbind har en effekt i forhold til syke og friske i befolkningen, forekomsten av smitte, og hvilke negative effekter tiltaket eventuelt har, sier Eriksen-Volle.

– Når vi vurdere alle disse forholdene sammen, så ender vi opp med at munnbind ikke er et effektivt råd til friske folk i befolkningen fordi vi har en veldig lav forekomst av coronasmitte.

Selv om Covid-19 og influensa har mange like egenskaper, kan Covid-19 spre seg mye raskere. Her forklarer vi hvorfor.

Eriksen-Volle peker også på at all dokumentasjon tilsier at munnbind er et lite effektivt tiltak blant friske.

– Ifølge litteratur fra WHO og Det europeiske smittevernbyrået ECDC ser vi at munnbind kan gi en falsk trygghet. Munnbindet kan gjøre at folk ikke følger de andre rådene. for eksempel at de går utendørs selv om de har luftveissymptomer, står tettere opp i andre, eller glemmer at de hadde på seg munnbind og klør seg oftere i ansiktet.

Eriksen-Volle understreker at dersom smittesituasjonen endrer seg, kan også vurderingene deres endre seg.

– Kan bruken av ansiktsmasker ha hatt en positiv effekt på å bekjempe utbruddet i for eksempel Sør-Korea?

– Det kan det, men det vet vi ikke. For det som er litt av utfordringen i disse situasjonene er at vi iverksetter mange tiltak samtidig, så det er vanskelig å si hvilke tiltak som har hvilke effekt. På steder hvor det er mye smitte, vanskelig å holde avstand, og tilgang til munnbind, så kan munnbind ha hatt en effekt.

BESKYTTELSE: I Norge er det for det meste helsearbeidere som anestesilegen Jarle Gunnar Solberg som går med munnbind for å hindre smitte. Foto: Gisle Oddstad, VG

I disse landene har myndighetene rådet sine innbyggere til å bruke munnbind for å forhindre smitte:

Påbud om ansiktsmasker

I Tyskland har det offentlige helseinstituttet Robert Koch anbefalt innbyggere som ikke har påvist smitte om å bruke ansiktsmasker utenfor hjemmet - i et forsøk på å begrense smitten. Anbefalingen kom i forrige uke etter at helsemyndighetene tidligere kun anbefalte munnbind for mennesker med luftveissykdommer.

I den tyske byen Jena har myndighetene gått så langt som å påby innbyggerne å bruke ansiktsmaske når de handler, på offentlig transport og i bygninger som offentligheten har tilgang til.

I Spania, som har vært svært hardt rammet av coronaviruset, deler myndighetene ut munnbind. I Frankrike gikk helsedirektør Jérôme Salomon nylig ut med en uttalelse om munnbind:

– Disse maskene gjør det mulig å beskytte seg. Hvis det er tilgang til masker, så oppmuntrer vi innbyggerne til å gå med masker hvis de ønsker det, sa han.

I Østerrike og Slovakia er munnbind eller ansiktsmaske påbudt når innbyggerne handler i butikker.

I Tsjekkia er ansiktsmasker påbudt. Litauen har gjort det obligatorisk for innbyggere å bruke munnbind når de er utendørs.

Anbefaler improviserte masker

I USA snudde smittevernmyndighetene tidligere i april. Da gikk de ut og anbefalte at amerikanere tar på seg improviserte ansiktsmasker for å forhindre smitten. Dette rådes amerikanerne å gjøre også når de ikke føler seg syke.

FORSIKTIG: To kvinner går med munnbind på Coney Island-promenaden i New York onsdag. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Mange viser til Sør-Koreas metode for å begrense smitteutbruddet. Den siste tiden har smittekurven flatet betydelig ut i det asiatiske landet. Sørkoreanske myndigheter har gjort det obligatorisk å gå med ansiktsmasker under for eksempel denne ukens parlamentsvalg.

I mange av Indias delstater er det innført påbud om ansiktsmaske for dem som beveger seg utendørs. I Tyrkia er det påbudt å gå med munnbind nesten overalt.

På Filippinene er det påbudt å bruke munnbind utendørs på hovedøya Luzon. Munnbindet kan være improvisert, men må dekke munn og nese.

I Vietnam kan man straffes med inntil tolv års fengsel dersom man unnlater å bruke munnbind og smitter andre.

I Japan har myndighetene satt seg som mål å utplassere to sett med gjenbruksmasker til hver husholdning. Maskene har særlig blitt sendt til apoteker og postutleveringssteder for å gjøre dem tilgjengelig for landets innbyggere.

Publisert: 17.04.20 kl. 09:48 Oppdatert: 17.04.20 kl. 10:18

