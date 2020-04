TOMT FOR BARN: Fjellhamar barneskole i Lørenskog er en av landets mange skoler som holdes stengt. Foto: Mattis Sandblad

LOs største forbund ønsker åpne skoler og barnehager

Fagforbundet ber Helsedirektoratet vurdere om barnehager og skoler gjenåpnes.

Nå nettopp

Det kommer frem i svaret forbundet onsdag leverte til Helsedirektoratet.

Det er ført i pennen av Fagforbundets nye daglige leder, Lars Erik Flatø, som tidligere blant annet har vært direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus og stabssjef ved Statsministerens kontor for Jens Stoltenberg.

De er blitt utfordret til å svare på om det er noen tiltak som er spesielt krevende og som man bør ta sikte på å avvikle først, hvis det skulle bli mulig å lempe på tiltakene.

Flatø svarer slik:

«Fagforbundet har ikke grunnlag for å uttale seg om noen av de vedtatte tiltak er unødvendige eller har liten effekt. Vi mener imidlertid at stengning av barnehager og skoler har åpenbare utilsiktede effekter som er belyst gjennom diverse medieoppslag de seneste dager. Særlig vil vi fremheve vår bekymring for at barn som lever i hjem med sviktende omsorg opplever til dels ekstrem belastning i denne perioden».

les også Dødstallene stiger voldsomt i Spania

Til VG sier Flatø at de ønsker åpning av barnehager og barneskoler, men at det må være helsemessig forsvarlig, ut fra smitterisiko.

– Vi mener det er såpass mange faglige argumenter vi har fått i våre tilbakemeldinger, at man bør vurdere å åpne barnehager og skoler igjen. Samtidig understreker vi at vi er enig i at det først kan skje, hvis helsemyndighetene mener det er faglig forsvarlig.

– Bekymret

Han viser blant annet til en kartlegging utført av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet publisert i Aftenposten 31. mars.

«Videre er vi bekymret for at langvarig stenging av pedagogiske tilbud kan forsterke sosiale forskjeller ved at foreldre har ulike forutsetninger for å legge til rette for barnas læring. Det medfører også et betydelig effektivitetstap i arbeidslivet at foreldre må være hjemme med omsorg for barn parallelt med å utføre sine ordinære arbeidsoppgaver».

les også Oslo-byråd: Frykter svenske corona-tilstander

Han skriver at det er omdiskutert faglig om stengte barnehager og skoler er et hensiktsmessig virkemiddel og ber direktoratet vurdere om de skal revurdere.

«Fagforbundet vil derfor be om at de ovenfor angitte utilsiktede konsekvenser ved stengte barnehager og skoler tas med i Helsedirektoratets vurderinger. Det forutsettes naturligvis at det vil foreligge gode og tydelige tiltak for smittevern ved en fremtidig åpning av disse tilbudene».

Ulike behov i landet

Fagforbundet er LOs desidert største forbund, med 395 000 medlemmer. Til sammenligning har det nest største forbundet, Fellesforbundet vel 140 000 medlemmer.

Forbundet ber også om en vurdering av om tiltak kan tilpasses etter lokale behov.

«Fagforbundet vil anta at det i tiden fremover er aktuelt å vurdere om de brede tiltak som ble besluttet 12.03.20 og senere kan differensieres noe. For eksempel er det et spørsmål om det er behov for de samme tiltak over hele landet, eller om de kan tilpasses de store variasjoner som registreres i forekomst av Covid-19 – smitte regionalt».

Publisert: 02.04.20 kl. 15:48

Fra andre aviser