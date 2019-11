SYKDOMSRAMMET: Bøler skole - barnetrinnet har vanligvis over 500 elever. Onsdag og i dag var over 100 elever borte. Foto: Bøler skole

Oslo-skole: Over 100 elever hjemme etter omgangssyke

Over 100 elever holdt seg hjemme fra Bøler skole også torsdag på grunn av omgangssyke. De fleste elevene går i 1.-4. klasse.

Nå nettopp

Uke 47 har blitt en spesiell skoleuke for rektor Morten Sesseng, elever og ansatte på Bøler skole. Etter at elever begynte å melde om at de hadde omgangssyke sist fredag, har utbruddet grepet om seg. Senest i dag torsdag har det vært over 100 elever borte fra skolen, opplyser rektor Sesseng til VG.

Hjemme i minst 48 timer

– Vi gikk ut med informasjon om utbrudd av en veldig smittsom omgangsyke på mandag. I samråd med smittevernlege i bydelen rådet vi foreldre til å holde barna de syke hjemme i minst 48 timer, sier Sesseng til VG.

HÅNDVASK: Skikkelig håndvask med såpe og rennende vann er smitteforebyggende mot omgangssyke, tilråder Folkehelseinstituttet. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Har ansatte vært syke også?

– Ja, per i dag så er ni ansatte borte, de fleste trolig på grunn av omgangssyken. Og de fleste som er borte er ansatte som har jobbet på 1. til 4. årstrinn - der flest elever er syke, svarer rektoren.

les også Barneskoleelever smittet av smittsom mageinfeksjon

I forrige uke gikk også Folkehelseinstituttet ut med informasjon om at høsten og vinteren er tid for omgangssyke med norovirus.

– Norovirus er svært smittsomt. Det tar 12–48 timer fra man blir smittet til man blir syk. Symptomene er akutt kvalme, oppkast, magesmerter og diaré. I tillegg får mange influensalignende symptomer som feber, muskel- og verkende ledd samt hodepine, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet (FHI).

les også Slik identifiserte de vannskandalen på Askøy: – Ingen ante konturene av dette

Mindre smitsomme etter to døgn

De syke er mest smittsomme hvis de kaster opp og har diaré. Men det er også risiko for smitte etter symptomene gir seg, ifølge FHI.

Etter to døgn skiller de fleste imidlertid ut mindre smittestoffer. Frem til disse 48 timene er over, bør de som jobber med mat og i helseinstitusjoner holde seg borte fra jobb, tilrår «folkehelsa».

les også Sylvi vil kartlegge drikkevannet i alle kommuner

− God håndhygiene er det beste rådet for å unngå at noroviruset sprer seg, sier lege Hilde Marie Lund ved Folkehelseinstituttet.

Håndvask med såpe og rennende vann er til og med mer effektivt mot norovirus enn alkoholbasert desinfeksjon av hender, ifølge FHI.

Publisert: 21.11.19 kl. 13:49

Mer om