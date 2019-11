FRP-FRIERI: Venstres Abid Raja. Foto: Frode Hansen, VG

Utfordrer Sylvi Listhaug: – Skal du noen gang blande deg inn i en sak, er det nå

Abid Raja ber «Kristen-Frp» om å ta til fornuften og hindre at den pensjonerte biskopen Gunnar Stålsett dømmes til fengsel.

– Nå som vi går inn i julen, ville det vært en helt absurd situasjon om Gunnar Stålsett, hedersmannen, skulle dømmes til 45 dagers fengsel. Vi må ta til fornuften, sier Venstres Abid Raja til VG.

Påtalemyndigheten ber om 45 dagers fengsel for den pensjonerte biskopen, som i en årrekke har gitt arbeid til en kvinne uten oppholdstillatelse.

Raja appellerer nå til kristenfolket i Frp, og direkte til nestleder og folkehelseminister Sylvi Listhaug, for en lovendring.

Samtidig har regjeringen forpliktet seg til å jobbe for et amnesti for eldre, ureturnerbare asylsøkere som har vært lenge i Norge.

Avhengig av hvordan det utformes, ville et amnesti kunne løse situasjonen til kvinnen som jobber for Stålsett. Så langt har ikke lovnaden munnet ut i noe konkret forslag.

Ber Listhaug om hjelp

– Vi har ikke alltid sett «eye to eye» på alt, men Listhaug har flere ganger forfektet sine kristenhumanistiske verdier og båret korset med stolthet. Jeg håper hun går frem som den gode kristne hun er og snakker fram denne saken i regjeringen, samt overfor partiet der hun er nestleder, sier Raja.

– Listhaug har ikke akkurat vært redd for å uttale seg om saker som har vært utenfor hennes fagfelt som statsråd tidligere. Er det en gang hun bør komme på banen, er det nå, fortsetter Raja.

Svaret er en kald skulder.

– Abid får holde på med sitt, skriver Listhaugs rådgiver, Maria Alseth, i en melding til VG.

Sylvi Listhaug med korset rundt halsen under lanseringen av sin selvbiografi i fjor. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Lex Stålsett

Venstre-representanten ser for seg to ulike måter å innrette lovendringen på:

– Det ene er å gi alle som oppholder seg i Norge arbeidstillatelse. Dette er vårt primære standpunkt, sier Raja.

Venstre og KrF har kjempet for dette siden 2011. Da gjorde Stoltenberg-regjeringen en innstramming som fjernet muligheten for å jobbe gjennom et midlertidig personnummer (kalt D-nummer), etter at det ble oppdaget omfattende juks med falske identiteter.

RAJA OG ROPSTAD MOT RØKLA: – Saken med Arne Viste og Gunnar Stålsett viser det problematiske med lovgivningen som ikke åpner for at ureturnerbare innvandrere får lov til å arbeide. Hadde KrF vunnet frem med sin politikk på feltet, ville vi ikke vært i den situasjonen vi nå befinner oss i, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mattis Sandblad

Raja erkjenner imidlertid at det kan bli vanskelig å få med seg Ap, Frp, Høyre og Sp på dette, og kommer også med et sekundært forslag:

– Det innebærer at man fremdeles har et forbud mot å ansette, men at man for eksempel fjerner ordet «fengsel» fra loven slik at man i verste fall idømmes bot eller foretaksstraff, sier Raja.

Venstre-representanten er tidligere forsvarsadvokat, og sier at en slik lovendring ville hatt tilbakevirkende kraft for Stålsetts del dersom den finner sted før han er idømt en rettskraftig dom.

– Så lenge man endrer loven før rettskraftig dom, er det til enhver tid gunstigst gjeldende lov for tiltalte som kommer til anvendelse, sier Raja.

– Syns du det er riktig å endre loven kun på grunn av en enkeltsak?

– Det står ingen steder i noen lov at vi politikere ikke skal blande oss inn i enkeltsaker. Tvert imot er det flere eksempler på at man har gjort det, sier Raja, og viser blant annet til Maria Amelie-saken.

Justisministeren sier nei

Men også her får Raja en kald skulder. Denne gangen fra justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Lovendringene Raja skisserer anser jeg som lite gjennomtenkt. Å gi personer som oppholder seg ulovlig i Norge arbeidstillatelse er en usedvanlig dårlig idé. Det vil gi et incentiv for å oppholde seg ulovlig i Norge, og det er også en sikkerhetsrisiko når norske myndigheter ikke kjenner identiteten, svarer Kallmyr i en e-post.

Han gjentar et talepunkt han har brukt flere ganger de siste dagene:

– Ingen ønsker at en som er dømt pedofil i hjemlandet får jobb i en barnehage, eller at hjemmehjelpen som kommer hjem til deg har bakgrunn som krigsforbryter.

– Stålsett må straffeforfølges som alle andre, sa Kallmyr til VG torsdag. Foto: Jørgen Braastad, VG

I motsetning til KrF og Venstre ser også Kallmyr for seg et amnesti med klare begrensninger:

– Ordningen som er skissert i Granavolden innebærer ikke at mennesker som blir omfattet av et slikt amnesti nødvendigvis vil få arbeidstillatelse, særlig om de har uavklart identitet. Mennesker som ikke er villige til å bidra til å avklare egen identitet, bør ikke inn på arbeidsmarkedet, nettopp under henvisning til sikkerhet. Til nå er det identifisert få personer som oppfyller vilkårene som fastsatt i Granavolden.

Dette lovet regjeringen Solberg-regjeringen skriver i Granavolden-erklæringen at den vil «legge til rette for en engangsløsning for eldre ureturnerbare asylsøkere som har bodd lengre enn 16 år i Norge. Løsningen rammes inn slik at den ikke skaper presedens, og vil ikke gjelde for straffedømte.»

Dårlige odds for Raja

For å ha håp om å få et flertall med seg, er Raja avhengig av at minst to av de fire største partiene snur i sin politikk.

Aps Eirik Sivertsen i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget gir uttrykk for at partiets politikk ligger fast.

– For Arbeiderpartiet er det viktig å bevare legitimiteten til asylordningen. Det innebærer at de som har krav på beskyttelse får bli, de andre er pliktige til å forlate landet, sier Sivertsen og minner om at det at vi ikke har returavtaler med andre land, betyr ikke at de ikke kan reise hjem, sier Sivertsen.

Heller ikke Senterpartiet, der Stålsett var formann i 1977–1979, har jobbet for en lovendring som åpner for at den pensjonerte biskopen og andre som han slipper straff.

– Senterpartiet har ikke tatt stilling til lovendring enda, sier Lars Vangen, som leder kommunikasjonsavdelingen til Senterpartiets stortingsgruppe.

Høyre har ikke besvart VGs henvendelse.

Publisert: 30.11.19 kl. 19:23

