UT AV OSLO FENGSEL: Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap, men ble forrige uke løslatt fra varetekt. Foto: Gisle Oddstad, VG

Opplysninger til VG: Tom Hagen hadde med seg trusselbrevet

Da Tom Hagen møtte politiet på den lokale bensinstasjonen hadde han med seg trusselbrevet fra de angivelige kidnapperne. Han skal ha fremstått sjokkert over innholdet.

Nå nettopp

Det får VG opplyst. Tom Hagen hadde omtrent klokken 14.10 denne dagen ringt politiet med en dramatisk beskjed: Kona Anne-Elisabeth Hagen var borte – angivelig bortført fra ekteparets hjem.

Et kvarter senere kom han kjørende i sin egen bil for å møte politiet på den lokale Shell stasjonen på Knatten i Lørenskog.







Det var tre politibetjenter til stede, deriblant en politistudent.

VG har tidligere omtalt det første møte med politiet på forsvinningsdagen for over 18 måneder siden, men kan nå avsløre nye detaljer.

Venneparet forteller: Slik var Anne-Elisabeths siste kveld før hun forsvant

Etter det VG får opplyst ga Tom Hagen tydelig beskjed om at han var misfornøyd med at de tre politifolkene han møtte var i politiuniform og at de i tillegg kjørte patruljebil – og ikke en sivil bil.

Han ga på stedet uttrykk for at han var redd for å bli sett, og ville sitte bak i patruljebilen. VG får opplyst at Tom Hagen hadde med seg trusselbrevet fra de angivelige kidnapperne, og viste til det som sto der.

Les også: Nye detaljer fra politiets tidslinje

I brevet sto det tydelig at det ville være en dårlig idé å ta kontakt med politiet. Det sto også at politiet ikke klarte å være diskret nok, og at de ville bli oppdaget.

Etter det VG får opplyst tok en av politibetjentene imot brevet med hansker og la det i en plastpose. Brevet ble også fotografert.

Se video – slik var instruksjonene i brevet:

Tom Hagen skal også ha sagt at det var sannsynlig at hans fingeravtrykk ville kunne være på brevet.

Les også: Slik svarer politiet på kritikken

VG får opplyst at Tom Hagen i en politirapport blir beskrevet som at han snakket i halve setninger og at han fremsto som sjokkert over brevets innhold, og det som da angivelig skulle ha skjedd med kona:

At hun skulle ha blitt bortført av kidnappere.

Nå er han selv siktet for drap eller medvirkning til drap. Han nekter straffskyld, og ble sist uke løslatt fra varetekt etter at lagmannsretten konkluderte med at det ikke er skjellig grunn til å mistenke ham for drap.

En mann i 30-årene er siktet for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han nekter straffskyld, er løslatt og kaller anklagene «absurde».

Dagen etter forsvinningen: Tom Hagen nevnte krypto-mannen i avhør

VG har tidligere beskrevet hvordan politifolkene på stedet i senere rapporter beskrev Tom Hagen som oppriktig bekymret for kona, og hva som hadde skjedd med henne.

Samtidig med at Tom Hagen møtte politiet på Knatten, ble det sendt en politipatrulje for å møte to av barna hans på rådhuset i Lørenskog.

De ble møtt av en politipatrulje som kjørte sivil bil, men hadde uniform. Barna ble senere kjørt til avhør på Lillestrøm politistasjon.

Politiet har tidligere omtalt hva som skjedde da Tom Hagen møtte uniformert politi på den lokale bensinstasjonen i Lørenskog. I mars sa etterforskningsleder Tommy Brøske følgende til VG:

– Det er riktig at politiet møtte Tom Hagen på den lokale bensinstasjonen med en uniformert patrulje. Utover at dette var en vurdering som ble tatt på bakgrunn av informasjonen som var tilgjengelig, har vi ingen ytterligere kommentarer til dette nå.

Publisert: 14.05.20 kl. 12:32

Fra andre aviser