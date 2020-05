BRANNHELT: Tirsdag kveld tok Maria egenhendig på seg ansvaret for å evakuere den brennende leilighetsbygningen på Fjell. Foto: PRIVAT

Maria (18) klatret inn i brennende bygning

Da Maria Erstad Tofterå (18) skjønte at det brant i leilighetskomplekset på Fjell utenfor Sotra natt til tirsdag, var refleksen at hun måtte finne ut om det var folk inne.

– Det var litt tilfeldig at vi oppdaget det. Jeg kjørte forbi med en kamerat, og så at det var mye røyk. Vi skjønte at det måtte være brann, sier Maria Erstad Tofterå til VG.

Tanken på at det kunne være farlig var ikke til stede, forteller hun.

– Jeg tenkte bare at dersom det var folk der, måtte jeg hjelpe dem, sier hun til VG.

Mens Marias venn, Aleksander Pedersen, tok seg av kontakten med brannvesenet, tok Maria seg opp brannstigen med russedressen på til bygningens tredje etasje.

18-åringen tok et papir foran munnen for å unngå å puste inn røyk. Sammen med en nabo som dukket opp forsøkte hun å slukke brannen ved å slå den ned med et teppe. Da hun skjønte at brannen hadde spredt seg til en kjøkkenvifte og et skap i leiligheten, måtte hun likevel gi opp.

– Det ble for røykfylt, og vi fant ikke brannslukningsapparat i leiligheten, så vi klatret ned stigen igjen. Vi løp i stedet inn hovedinngangen for å varsle de andre naboene, og fant til slutt en brannalarm og fikk aktivert den, forteller hun.

Nervøse minutter

Det var ingen personer i leiligheten der brannen oppsto. Totalt fem leiligheter i bygningen har fått skader etter brannen. Noen beboere ble tilsett av helse, men ingen har fysiske skader.

BLIR ROSET: Politiet roser handlekraften til Maria Erstad Tofterå etter hennes innsats tirsdag. Foto: Privat

Pedersen, som i mellomtiden hadde hatt kommunikasjon med politi og brannvesen, forteller at det var nervøse minutter mens venninnen befant seg i bygningen.

– Det føltes som om jeg ikke var til stede da jeg ringte brannvesenet. Selvfølgelig ble jeg litt bekymret da det gikk litt tid før hun kom tilbake, men det gikk heldigvis bra, sier Pedersen til VG.

– Jeg vet ikke om jeg hadde hatt like god kontroll som henne og holdt hodet kaldt om jeg hadde vært i samme situasjon. Hun er virkelig en superhelt, sier han.

Sammen med naboen fikk Tofterå evakuert bygningen. Innen brannvesen og politi dukket opp, var bygningen tømt.

– Brannvesenet fortalte etterpå at de bare hadde forventet en telefon. Men de sa at det var veldig flott at vi fikk alle ut, sier Tofterå.

– Hun har gjort en veldig god innsats

Lensmann i Askøy og Øygarden lensmannsdistrikt, Torbjørn Mørk, bekrefter historien. Han bemerker at han ikke har snakket med Tofterå selv, men roser handlekraften.

– Hun har gjort en veldig god innsats, det må det gå an å si, og hun har tatt en del smarte vurderinger relatert til brannsikkerhet. Men det er klart, det er en åpenbar risiko forbundet med å ta seg inn i en brennende bygning. Det er ikke en generell anbefaling, sier Mørk til VG.

Publisert: 19.05.20 kl. 15:54

