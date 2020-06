AVANSERT: Bioingeniør Lise Andresen laster denne millionroboten med en rekke coronatester. De ansatte kan bli smittet i denne delen av arbeidet, men så langt har det ikke skjedd. Foto: Terje Bringedal, VG

Nå dobles testkapasiteten her

OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (VG) På det meste analyserte de ansatte 1200 coronatester hvert døgn. Skulle det komme en ny smittetopp, kan de analysere 16.000 prøver i døgnet.

De laboratorieansatte på Oslo universitetssykehus er stolte. De har mangedoblet kapasiteten til å teste potensielt coronasyke mennesker. De begynte med å analysere den første positive coronatesten i Norge, som kom fra en kvinne i Tromsø.

Laboratoriene er delt mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus.. På Rikshospitalets laboratorium kan de nå analysere 15.000 tester per døgn om det jobbes døgnet rundt. For tiden er det ikke behov for det. Nå analyseres vanligvis mellom 500 til 1000 tester hvert døgn.

– 15.000 utnytter kapasiteten til maks, med arbeid døgnet rundt, sier klinikkleder Andreas Matussek ved Klinikk for laboratoriemedisin på Oslo universitetssykehus.

Han kom til Oslo fra Karolinska universitetssykehus i Sverige like for coronakrisen kom til Norge. Etter det har han jobbet flere helger enn han har oversikt over.

Millionmaskiner

Testdoblingen skjer etter anskaffelsen av enda en maskin som bidrar i analysen av coronatester som blir tatt i Oslo-området, enten på Oslo universitetssykehus eller hos fastlegene.

Denne monteres mandag denne uken og øker kapasiteten fra 8000 analyser til 15.000 analyser i døgnet.

PÅ LABEN: Her har de analysert tusenvis av coronatester siden pandemien begynte i mars. Snart får denne maskinen en «bror». Foto: Terje Bringedal, VG

– Vi har aldri jobbet så mye som den siste tiden, sier Matussek.

– Det har vært en bekymring for at noen hos oss skulle blir smittet. Det er også kritisk fordi det kan ramme testkapasiteten hvis mange må ut i karantene, sier avdelingsleder Fredrik Müller.

Det verst tenkelige scenarioet har enda ikke inntruffet. Hverken i form av så mange syke som Folkehelseinstituttet først fryktet eller at de laboratorieansatte skulle bli smittet.

Hver av de to maskinene som analyserer coronatester på Rikshospitalet er verdt 3,5 millioner kroner. Til sammen er det utstyr for 10 millioner kroner innen få kvadratmeter i laboratoriet.

De ansatte har valgt å kalle maskinene, som er sveitsisk-produserte, Morten og Gunnar.

– At vi har to maskiner er veldig viktig for kapasiteten i tilfelle den ene skulle bli ødelagt, sier Matussek.

NØYE: Her forberedes testene til analyse av bioingeniør Maja Fuglesang Sæther på Institutt for laboratoriemedisin.

Nærmere 50.000 tester

– Vi håper å bygge dette opp som en permanent beredskapslab for det neste viruset som kommer, sier Müller.

Så langt har Klinikk for laboratoriemedisin analysert 48.252 tester og cirka fem prosent av dem har vært positive.

De viser frem hvordan en test skjer. Analysen kan blant annet si hvor mye virus personen hadde på prøvetakingstidspunktet.

– Jo tidligere prøver blir positiv, jo mer virus er det, sier Matussek.

I laboratoriene testes det også for antistoffer for coronaviruset. Disse analysene skjer på et laboratorium på Ullevål sykehus. Der begynte de coronakrisen med å sjekke ut en rekke tester som lovet å kunne påvise antistoffer.

– Det var litt ymse resultater. Vår analyser viser at noen av dem var veldig ganske dårlige, sier enhetsleder Mona Elisabeth Olsen.

Til slutt endte avdelingen opp med å gå for en test fra Roche, som de sier de er fornøyd med.

Leter etter antistoffer

Med den nye testen for antistoffer er kapasiteten flere tusen prøver per døgn.

– Vi må følge de som tester positivt for å se om antistoffene vedvarer. Det er vi veldig spent på. Så er de forskjellen mellom de som blir alvorlig syke og de som ikke får symptomer. Teorien er at de som har blitt mindre syke har bedre antistoffer, sier overlege Andreas Lind.

STOLTE: Ansvarlige lege Regine Barlind (t.v), klinikkleder Andreas Matussek og avdelingsleder Fredrik Müller er stolte over hva de ansatte har fått til på kort tid.

De ansatte er ikke i tvil om at jobben de gjør er viktig for helsemyndighetene.

– Hvis mange har vært smittet uten at man vet det, er det vanskelig å åpne opp samfunnet igjen. Det er enormt viktig, sier Lind om antistofftestene.

Hurtigtester de med symptomer

Et viktig grep for å hindre at coronaviruset sprer seg i sykehusene, er hurtigtestene som først ankom Oslo universitetssykehus for omkring en måned siden. Men fortsatt får sykehusene kun 400 tester i uken fordi det er rift om dem.

– Når det kommer inn pasienter i akuttmottaket med luftveissymptomer kan det raskt avklares om dette er Covid-19 eller annen luftveisinfeksjon, sier Matussek., sier Matussek.

Også her skal kapasiteten økes den nærmeste tiden.

– Det er viktig at vi tester mye så de som er smittet kan isoleres. Det er alfa og omega, fortsetter han.

– Denne pandemien har gjort at mye har skjedd som ellers ville tatt ti år, sier Müller.

DYREBAR: Hver av disse hurtigtestene for coronaviruset koster opp mot 900 kroner. Hver uke får Oslo universitetssykehus 400 slik tester.

Publisert: 09.06.20 kl. 18:40

