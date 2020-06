DELER MOT BETALING: – Barn og ungdom er naturlig nysgjerrige, også når det gjelder seksualitet. Når de blir tilbudt penger i bytte mot nakenbilder av seg selv, ser vi at flere er villige til å dele dette, uten at de kjenner mottakeren, sier politioverbetjent Mads Helland Astrup ved Oslo politidistrikt. Foto: Gisle Oddstad

Mann i 50-årene pågrepet: Skal ha sirklet inn barn på sosiale medier

Mannen som torsdag ble arrestert i Trondheim, siktet for voldtekt av en 13 år gammel jente over internett, skal ifølge politiet ha peilet seg inn på barn som han mente å kunne manipulere.

Nå nettopp

Etterforskningsleder Mads Helland Astrup ved e-spor i Oslopolitiet ledet etterforskningen siden november i 2019, og har sett hvordan Snapchat-profilen de jobbet for å identifisere, siktet seg inn mot tenåringer med høy tilstedeværelse på sosiale medier.

Nå ber han foreldre passe på hvilke personer barna har kontakt med på nett.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Foreldre må følge med på hva barna gjør på internett. Flere barn som blir utsatt for seksuelle overgrep på internett, opplever det ikke nødvendigvis som så traumatiserende fordi de får noe igjen - som en ny jakke de har ønsket seg eller andre gjenstander de ellers ikke har råd til. Andre barn vil kunne oppleve det som svært traumatiserende, blant annet på grunn av en frykt for at bildene kan bli delt på internett.

Dette er saken: Skal ha brukt opp mot 290 betalingskort for å begå overgrep

Etterforskerens erfaring er at endel ofre opplever politiets kontakt med dem som en større belastning enn hva de opplevde fra overgriper.

– Barn og ungdom er naturlig nysgjerrige, også når det gjelder seksualitet. Når de blir tilbudt penger i bytte mot nakenbilder av seg selv, ser vi at flere er villige til å dele dette, uten at de kjenner mottakeren, sier Helland Astrup.

– Ofte ser vi at barna og ungdommene i begynnelsen føler de kontrollerer situasjonen, før det kommer til et punkt hvor de ikke lenger har kontrollen. Da ser vi at et fåtall henvender seg til politiet.

Han er usikker på hvor mange fornærmede saken vil ende med.

– Kommer alle jentene til å anmelde? Statistikken viser at mange velger å ikke gjøre det, fordi de føler det som en for stor belastning, sier han.

FÅ SAKER: Slettmeg.no får inn få saker hvor barn skal ha blitt betalt for nettovergrep. Det i seg selv er et tegn, mener leder Hans Marius Tessem. Foto: Hampus Lundgren

Ennå gjenstår titalls med tilrettelagte avhør av barna som politiet mener siktede skal ha hatt kontakt med og betalt penger til.

– Vi vet ennå ikke hva mange av dem har gjort mot betaling. Flertallet av jentene vi vet at han har hatt kontakt med er ikke rike eller med et godt nettverk omkring seg, sier politiadvokat Christian Hatlo ved Oslopolitiet.

Det er sjelden saker hvor barn blir betalt for nettovergrep, blir kjent. Det forteller Hans Marius Tessem, leder for tjenesten slettmeg.no.

– Vi får ikke mange henvendelser. Det i seg selv tolker jeg som at mange ikke innser at de er ofre. Det innser de kanskje først senere, sier han.

Tidligere i mai publiserte Redd Barna en rapport om barnevernsbarn som blir seksuelt utnyttet over nett. Kaja Hegg er godt kjent med hvordan overgripere nærmer seg barna.

– De bruker all informasjon barna har ute til å bygge opp tillit, og presser og manipulerer barna, slik at barnas grenser brytes gradvis ned. De manipulerer ved å gi barna omsorg eller tilgang til forbruksvarer. Kombinasjonen stort forbrukspress med dårlig økonomi, øker sårbarheten, sier Hegg.

Foto: privat

Etterforskningen som ledet til torsdagens pågripelse startet fordi en mor reagerte på alle pengene hennes 13 år gamle datter hadde.

– Dette viser hvor viktig det er at voksne melder ifra. Å ikke opptre dømmende kan gjøre det enklere for barna å fortelle, sier Hegg.

Politioverbetjent Helland Astrup er enig.

– Kommer en venninne av barna dine med en jakke til 5000 kroner, bør det ringe en klokke. Men ofte er vi avhengige av at barna selv sier fra.

Nettvett fra en nettveteran Shava Nerad, en av programmererne som i 2007 jobbet med å utvikle den krypterte nettleseren TOR, har gitt sine egne barn følgende fem råd: 1. Fremmede er spennende folk. Snakk gjerne med fremmede. 2. Fremmede er ikke til å stole på. Snakk gjerne med dem, men ikke ta dem for alvorlig. 3. Fremmede har aldri makt eller autoritet til å si hva du skal gjøre. 4. Hvis noe føles rart, spør foreldrene dine. 5. Hvis du synes det er rart eller flaut å snakke med foreldrene om det du opplever, er det et naturlig faresignal. Lytt til det, og kutt all kontakt med den fremmede. Vis mer

Selv om overgrepene er begått over nett, er de likevel alvorlige, både juridisk og mentalt.

– Selv om det ikke er noen fysisk kontakt, betegnes likevel en situasjon hvor noen har fått et barn til å utføre seksuelle overgrep mot seg selv over internett, potensielt som voldtekt. Det er ikke uvanlig at barn som er utsatt for overgrep via nettet, bærer med seg opplevelsen i mange år. Frykten for at bildene skal spres i nærmiljøet eller på internett er stor, eller at en overgriper som man ikke vet hvem er, tar kontakt igjen, eller oppsøker barnet fysisk.

Publisert: 15.06.20 kl. 18:23

Les også

Mer om Nettvett Overgrep Etterforskning

Fra andre aviser