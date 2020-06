Bolig overtent i Oslo - ikke lenger spredningsfare

Slukking pågår fortsatt etter at flammene sto ut av en overtent enebolig i Oslo. To personer er evakuert og ingen flere befinner seg i boligen.

Politi og brannvesen rykket mandag kveld ut til en enebolig i bydel Nordstrand i Oslo der det en enebolig var overtent. Video fra stedet viser åpne flammer og sort røyk som siger opp fra boligen som brenner. Sirenene uler fra nødetatene som er på stedet.

En snau time etter at VG først snakket med politiet da flammene sto ut av boligen, skriver de på Twitter at spredningsfaren til den nærmeste boligen nå er over, men at det fortsatt er mye røyk i området.

To personer ble evakuert er fra den overtente boligen på Nordstrand i Oslo, og Nordstrandveien er sperret i begge retninger.

– Jeg har ikke fått opplysninger om at noen er savnet og de som har vært inne i boligen bekrefter at det ikke er flere der, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth til VG.











Det tok også fyr i noen trær ved siden av boligen, og det var det nærmeste nabohuset som sto i umiddelbar fare for brannens spredning.

– Det er relativt vindstille og røyken går opp, men opplever folk innsig må de lukke vinduer, sa operasjonsleder Engeseth.

Politiet ber samtidig skuelystne om å holde seg unna slik at nødetatene får nok plass.

Glenn Gulbrandsen i brannvesenet sa til VG 22:40 at de hadde startet slukking og at brannvesenet hadde fått inn mange telefoner om brannen - som har vært synlig fra langt unna.

– Vi har fått inn veldig mange telefoner på dette. Det er stor røykutvikling og det er full fyr, så det er klart at det vil ses fra langt unna, sa han.

