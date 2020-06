SVERIGE: Käringön i Bohuslän på vestkysten. Foto: Bjørn Thunæs

Nye reiseråd fredag: Vurderte unntak for enkelte län i Sverige

Den høye smittespredningen i Sverige har skapt hodebry før regjeringen kunngjør nye reiseråd. Unntak for enkelte län – fylker – har vært drøftet.

Regjeringen kunngjør nye reiseråd for Norden klokken 14 fredag. Danmark utenfor København åpner for nordmenn på mandag.

VG kjenner til at smittesituasjonen i Sverige har vært svært sentral under diskusjonene om de nye reiserådene.

Det skal ha blitt vurdert om det kan åpnes for reiser til hele Sverige, om det skal åpnes for reiser til deler av landet – eller om man ikke skal åpne i det hele tatt.

Etter det VG kjenner til, er det diskutert om man kan gjøre unntak for enkelte av Sveriges län, der smittespredningen har vært lav.

Innad i regjeringen har det imidlertid blitt uttrykt bekymring for om Sverige har smittesituasjonen under kontroll.

KØBENHAVN: Turister på kanalfart i Nyhavn. Foto: Roger Neumann

Sverige på smittetoppen

I Sverige er 48.288 bekreftet smittet av coronaviruset torsdag kveld, som er nesten 20.000 flere enn de andre nordiske landene sammenlagt.

Ifølge VGs oversikt hadde Sverige sin verste smitteuke frem til 9. juni - noe som delvis kan skyldes økt testing.

Dødstallene er også langt høyere i Sverige (4814) enn i Danmark (593), Finland (325), Norge (242) og Island (10), viser VGs oversikt torsdag kveld.

Epidemiolog Eiliv Lund mener norske borgere bør gjøre seg opp noen tanker før de drar til Sverige.

– Folk må tenke på sin egen helse. For en veldig stor del av befolkningen er det ikke spesielt stor risiko, men for eldre mennesker er det en vesentlig risiko om man blir syk.

– Hva man har tenkt til å gjøre spiller også inn. En tur på bar i Stockholm ville jeg ikke anbefalt, men en båtferie langs kysten eller en tur i Lappland er nok ikke like risikofylt, påpeker Lund.

Regler følger råd

Ifølge VGs opplysninger vil det følge spesielle regler og kriterier, når det åpnes for reiser til nye områder.

Danmark krever at tilreisende nordmenn har reservert minst seks overnattinger i et område som ikke er tett befolket, og de kan ikke overnatte i København.

PARIS: Eiffeltårnet er et populært turistmål. Foto: Jørgen Braastad

EU ber Norge åpne

EU-kommisjonen anbefaler torsdag Schengen-statene – blant dem Norge – å oppheve grensekontrollen mellom landene fra mandag 15. juni.

– Det er ikke opplagt at Norge følger EUs oppfordring. Jeg er redd regjeringen vil være avventende, sier leder for Virke Reiseliv Astrid Bergmål.

I dag frarådes alle reiser som ikke er strengt nødvendige frem til 20. august.

Regjeringen har signalisert at reiseråd til nærliggende land i Europa blir vurdert innen f20. juli og til resten av verden innen 20. august.

KRETA: Det er stille i havnen i Chania. Foto: Mona Langset

Norge annen tilnærming

– Norge har hatt en helt annen tilnærming enn EU, som ser Schengenlandene under ett, sier lederen for reiseliv i hovedorganisasjonen Virke.

Schengen-området består av 22 medlemsstater i EU samt Island, Liechtenstein, Norge og Sveits, som har avskaffet grensekontroll ved de indre grensene.

Schengenstatene har en ytre felles grense. De som først kommer inn i området, kan reise fritt fra land til land.

Derfor mener EU-kommisjonen at det er avgjørende at medlemsstatene samordner sine beslutninger om reiserestriksjoner.

ROMA: Turister på Piazza Barberini. Foto: Gjermund Glesnes

– EU har vært opptatt av å jobbe proaktivt for å åpne grensene, mens Norge har vært mer passive og avventende, sier Astrid Bergmål.

Håper Norge følger EU

Hun håper regjeringen følger EU fredag.

– Om Norge ikke åpner for alle Schengenland, så i hvert fall for dem som har tilnærmet lik smittesituasjon som oss, som Hellas, Kroatia og Tyskland.

BRUSSEL: Restaurantene er åpne. Foto: Harald Henden

– Politisk beslutning

Direktør ved Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg understreker at grenseåpning er en politisk beslutning.

I den siste risikovurderingen skriver FHI at det vil være liten sannsynlighet for import av smitte med reisende fra Island og Finland, men noe større fra Danmark og størst fra Sverige, dersom det ikke er innreisekarantene.

– Men situasjonen i de ulike landene må hele tiden vurderes, sier Stoltenberg.

Instituttet mener at det ikke er ventet at smittesituasjonen vil endre seg, dersom Norge åpner for reiser fra land med samme smittesituasjon som oss.

FHI anbefaler at åpning av grensene skjer gradvis, for å evaluere effekten dette har på smittesituasjonen i Norge.

AMSTERDAM: Blomsterprakten fotograferes. Foto: Göran Bohlin

EU-kommisjonen anbefaler å forlenge det midlertidige forbudet mot fritidsreiser inn til EU til og med 30. juni. fra land utenfor Europa.

Årsaken er at helsesituasjonen i visse tredjeland er kritisk.

Åpner gradvis utenfra Europa

Kommisjonen mener at medlemsstatene bør bli enige om en felles liste av land utenfor EU, som reiserestriksjonene kan oppheves for fra 1. juli.

Først bør reiserestriksjonene oppheves for land der smittespredningen ligger omtrent på EU-snittet, mener EU-kommisjonen.

Helsesituasjonen og mulighetene for å begrense smitte på reise avgjør når det skal åpnes for hvilke land utenfor Europa.

– Internasjonale reiser er nøkkelen for turisme og forretninger og for kontakt mellom familie og venner, sier EU-kommisjonær Ylva Johansson.

Hun understreker at alle fortsatt må vise varsomhet.

– Men tiden er kommet til å forberede oppheving av restriksjoner for land med en smittesituasjon som ligner EUs og for å gjenoppta visaoperasjoner.

