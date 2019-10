TAKKNEMLIG: – Helt grusomt, sier Mohammad Nabi Moradi til VG om bildet av ham på jekketrallen, men presiserer at han er svært takknemlig for å få hjelp av fergemannskapet. Foto: Roar Larsen, Strandbuen

Ryggpasient tvunget til å forlate sykehus – ble fraktet i jekketralle på ferge

Mohammad Nabi Moradi hadde store ryggsmerter og ønsket ikke å dra hjem fra sykehuset siden han ikke klarte å gå. Men han endte opp på en jekketralle.

Lone Lohne

NTB

Mannen fra Jørpeland ble først sendt til legevakten på hjemstedet, der de ga ham smertestillende og sendte ham videre til Stavanger Universitetssjukehus (SUS), skriver Stavanger Aftenblad.

Der ble han undersøkt nærmere, og legene slo fast at de ikke kunne gjøre mer. Han fikk dermed beskjed om å dra hjem siden sykehuset ikke hadde noen ledig sengeplass. Siden pasienten ikke klarte å gå, motsatte han seg dette.

– Jeg tenkte det ble bedre, men det ble verre og verre. Jeg klarte ikke å gå, sier Moradi til VG mandag kveld.

Da ble politiet tilkalt for å hente ham hjem under tvang. De kjørte ham til fergen til Tau, der han ble forlatt på en benk.

– Jeg la meg på benken, på siden, og lå nok der noen minutter. Og så ser jeg at fergen kommer, sier han.

Et øyenvitne forteller til avisen at Moradi deretter forsøkte å åle seg langs bakken for å komme om bord i fergen, men at han ble hjulpet av matrosene som plasserte ham på en jekketralle for å få ham om bord.

– De fant en jekketralle, og de fikk meg oppå den, bekrefter han.

– Hva tenker du når du ser bildet av deg på trallen?

– Helt grusomt, jeg ønsker ikke at noe sånt skal skje med andre.

– Men jeg er fornøyd med at jeg fikk hjelp fra kjempesnille folk. Personalet på fergen sa de dessverre ikke hadde noen andre hjelpemidler, og jeg er kjempeglad for hjelpen, både fra fergepersonalet og lokalsamfunnet, sier han.

Den samme jekketrallen ble deretter brukt til å få ham av fergen og på en benk i venterommet på Tau. En passasjer på fergen ringte deretter etter sykebil for å få mannen hjem.

Sykehuset sier til avisen at den medisinskfaglige vurderingen var at mannen ikke hadde behov for sykehusinnleggelse.

Politimester Hans Vik i Sørvest politidistrikt opplyser i en pressemelding mandag at de skal se nærmere på hendelsen.

– Jeg ønsker å få en klarhet i hva som nøyaktig har skjedd i denne saken, både i dialogen med SUS og i dialogen med pasienten, og oppretter derfor en klagesak for å finne dette ut, sier Vik, ifølge Stavanger Aftenblad.

Mandag kveld forteller Moradi til VG at det går «bitte litt bedre» med ryggen i forhold til torsdag og fredag.

Publisert: 14.10.19 kl. 15:57 Oppdatert: 14.10.19 kl. 17:15







