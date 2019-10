SJOKK: Ekteparet ble svært overrasket da steinene plutselig haglet rundt huset. Foto: Nina Håheim

To hus skadet i sprengningsulykke: - Det haglet med stein rundt oss

Ekteparet Arne Henning Rysjedal (60) og Nina Håheim (58) lå og slappet av hjemme i Alversund da hele huset plutselig begynte å riste. Nå har de hull i både taket og terrassen.

Nå nettopp







Ifølge politiet ble sprengningarsbeidet gjennomført i forbindelse med bygging av den nye skolen i Alversund i Hordaland.

Minst to hus, som ligger rundt 100 meter fra byggeplassen, skal ha fått store materielle skader.

– Jeg lå og slappet av og konen min satt i stua. Vi hørte at de sprengte, men plutselig begynte det å hagle stein rundt oss. Det dundret og braket, og hele huset ristet. Steinene ramlet videre nedover mot sjøen, og landet like foran hurtigbåten som var i ferd med å legge til kai, forteller Rysjedal til VG.

ULYKKE: Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet mandag kveld. Foto: Nina Håheim

Hendelsen skjedde like etter klokken 17 mandag. Politiet ble varslet klokken 18.15.

– Det må ha vært voldsomt ut i fra de skadene som er beskrevet, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen.

Også politiet forteller om hull i vegger og tak, og skadede terrasser hos husene som ble truffet.

«KUNNE VÆRT VERRE»: Ekteparet Nina Håheim og Arne Henning Rysjedal er glad de befant seg inne i huset da sprengningen gikk galt. Foto: Privat

Ekteparet forteller at en kant på huset er knust, og både taket og terrassen har fått store hull.

– Jeg tenkte «hva i svarte er det som skjer», og løp ut. Da skjønte jeg raskt hva som hadde skjedd, sier Rysjedal.

Politiet har foreløpig ikke fått meldinger om personskader.

– Jeg er bare glad for at alt gikk bra, og at ingen ble skadet. Skytebasene kom løpende bort til oss og var like sjokkerte som oss, forteller 60-åringen.

Mandag kveld har politiet vært hjemme hos ekteparet og gjennomført undersøkelser.

Rysjedal forteller at også naboens hus ble truffet av stein, men at skadene ikke skal være like store hos dem.

Publisert: 21.10.19 kl. 20:33