SKEPTISK: Frps Carl I. Hagen er ikke positiv til at Greta Thunberg kan få Nobels fredspris. Foto: Frode Hansen, VG

Carl I. Hagen sendte kritisk e-post om Greta Thunberg til hele Stortinget

Samtlige stortingsrepresentanter mottok en e-post fra Hagen (Frp) der han advarte mot at Greta Thunberg bør få Nobels fredspris, skriver Nationen.

– Jeg ser ingen grunn til å gi prisen til en tenåringsjente som skremmer unge folk over hele verden med den feilaktige prediksjonen at verden går under om kort tid. Det er ingen klimakrise.

Dette skrev Carl I. Hagen i en e-post som ble sendt til samtlige stortingsrepresentanter, ifølge Nationen, som først omtalte saken.

Thunberg (16) er blant favorittene til å bli årets vinner av Nobels fredspris.

– Kan gi opprør og borgerkrig

E-posten kom etter at stortingsrepresentantene først mottok en epost fra en australsk professor som mente at Stortinget burde gi fredsprisen til Thunberg.

I stedet for å svare professoren direkte, valgte Hagen å inkludere alle stortingsrepresentantene da han svarte.

– Takk for din epost. Det er ikke Stortinget, men Nobelkomiteen, som stemmer over hvem som skal få fredsprisen. Takket være flertallet i Stortinget er ikke jeg medlem der, skrev Hagen.

Han skrev videre at det er trist at Thunberg og hennes følgere vil frata millioner av mennesker som lever i fattige kår muligheten til å forbedre levekårene gjennom billig energi fra kull og petroleum.

– Å holde millioner fattig kan gi opprør og borgerkrig, som vi har sett i mange land. Det er det motsatte av Nobels hensikt da han lagde fredsprisen.

Ikke en glipp

Til Dagbladet sier Hagen at han sendte e-posten til alle på Stortinget med fullt overlegg:

– Jeg synes det var fornuftig å gi alle stortingsrepresentanene litt fakta om klima. Selv om mange av dem er klimafrelst, så er det så mye de ikke kan. Jeg synes det var på sin plass.

Flere stortingsrepresentanter har reagert på e-posten.

– Jeg ville synke ned i stolen og langt under skrivebordet da jeg så mailen. Han er nok på en egen planet, sier Une Bastholm (MDG) til Dagbladet.

SVs Lars Haltbrekken sier til avisen at Hagens «monomane kamp mot vitenskapen» er «noe komisk».

– Hadde han levd for noen hundre år siden hadde han vel vært blant de siste til å erkjenne at jorda er rund.

Har fått kritikk tidligere

Dette er ikke den første gangen Hagen uttaler seg om Thunberg eller klimasaken.

I september postet den tidligere Frp-formannen et Facebook-innlegg hvor han beskrev det som utrolig at Thunberg blir lyttet til som en fremragende klimaforsker samtidig som stadig flere forskere sier det ikke er noen klimakrise.

Han sammenlignet det hele med eventyret om Keiserens nye klær, og skrev at alle pengene som blir brukt på klimasaken, som i stedet kunne gått til eldreomsorg og helsevesen, «er til å grine av».

Både Hagen og Oslo Frp, som delte innlegget hans videre, fikk kritikk for innlegget.

I 2016 ble Hagen irettesatt av partileder Siv Jensen da han hevdet klimaendringene ikke var menneskeskapte.

Publisert: 10.10.19 kl. 12:54







