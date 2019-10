Sikkerhetsrådgiver: Torpedoen ville grisebanke Røkke og kjøre ham til politiet

Tidligere sjef for Beredskapstroppen, Anders Snortheimsmoen, jobber med sikkerheten rundt Kjell Inge Røkke. Vinteren 2018 møtte han torpedoen Jan Erik Iversen flere ganger.

Nå nettopp







Den tidligere polititoppen er ikke i tvil om at tiltalte Jan Erik Iversen (62) hadde evne, vilje og kapasitet til å gjennomføre truslene han skal ha rettet mot Kjell Inge Røkke (60).

– Grunnen til at jeg tok kontakt med «Jannik» var for å få en dialog og som en del av vurderingen opp mot trusselen mot Røkke. Vurderingene handler om å identifisere trusselbildet og sårbarheten. Noe mer om det kan jeg ikke si, forklarer Anders Snortheimsmoen.

Følg rettssaken direkte her!

Han skal ha truffet torpedoen tre-fire ganger.

– Jeg var innleid for å løse opp i konflikten mellom de to, og bevare sikkerheten rundt Røkke, forklarer Snortheimsmoen.

les også Røkke hyret inn eks-polititopp som sikkerhet

KOM INGEN VEI: Anders Snortheimsmoen følte at det ikke var noen mulighet å løse situasjonen med Jan Erik Iversen gjennom dialog. Til slutt varslet han politiet om saken. Foto: Gisle Oddstad

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

les også Torpedoens tidligere advokat: Han skulle «fange» Røkke

Møte etter garasjehendelse

Det første møtet fant sted etter Iversen hadde ventet på Røkke i fem-seks timer i garasjekjelleren til Aker på Fornebu utenfor Oslo.

Da forsøkte Snortheimsmoen, som akkurat hadde blitt hyret inn som sikkerhetsrådgiver for milliardæren, å finne ut av hva som egentlig var torpedoens «utfordring» opp mot Røkke.

Bakgrunn: Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene

Møtet foregikk under skikkelige former, ifølge den tidligere polititoppen som var tilknyttet Beredskapstroppen i 32 år.

– To voksne mannfolk som hadde et møte, ikke noe utover det, forklarer Snortheimsmoen i Oslo tingrett.

I RETTEN: Jan Erik Iversen avbildet da Røkkes advokat, John Christian Elden, skulle vitne i retten onsdag. Torsdag nekter torpedoen å la seg avbilde. Foto: Gisle Oddstad

les også Røkkes sønn om torpedoen: Han var febrilsk, rabiat, aggressiv og fly forbannet

– Ville grisebanke Røkke

I det neste møtet var stemningen en helt annen. Snortheimsmoen beskriver Iversen som veldig aggressiv.

– Hvis ikke Røkke gjorde som han sa og betalte ham penger, så ville han grisebanke Røkke og kjøre han til Politihuset og dumpe ham utenfor, så han kunne fortelle hva han hadde gjort, forklarer Snortheimsmoen.

BESKYTTER RØKKE: Anders Snortheimsmoen har ansvaret for sikkerheten rundt Kjell Inge Røkke. Han har tidligere vært tilknyttet Beredskapstroppen i 32 år. Foto: Ole-Martin Grav

les også Kjendisadvokater i skvis

Den tidligere polititoppen skal ha forsøkt å få torpedoen inn på et annet spor – om det var andre måter å løse saken på. Blant annet foreslo han å løse dette via advokater.

– Men Iversen hadde ikke særlig tiltro til sin daværende advokat (Arild Holden i Advokatfirmaet Elden). Til slutt gikk møtet inn i en ny fase, og da sier Iversen at «nå er jeg så presset at jeg vet ikke hva jeg gjør, jeg er redd for hva jeg gjør».

– Røkke skulle bestemme summen

Snortheimsmoen foreslo et nytt møte for å løse opp i situasjonen.

les også Røkke oppsøkt av torpedoen før helgen: Han ville avslutte saken

– Da gikk samtalen ut på at jeg foreslo at han kanskje kunne ha en annen tilnærming til saken, engasjere en ny advokat for dialog. At trusler ikke er veien å gå. «Det var uaktuelt», sa Jannik. For å si det med hans egne ord «Jeg kryper ikke for noen».

– I samtalen ble det også gjentatt at Røkke hadde ødelagt for ham gjennom VGs artikler, som Jannik følte han kom veldig dårlig ut av. Han mente Røkke kunne stoppet saken, gjort noe med den. I tillegg gjentok han kravet. Det var penger. Det ble aldri nevnt noe sum. Det var Røkke som skulle bestemme summen, forklarer Snortheimsmoen.

Deretter skiltes de to.

– Jeg følte ikke jeg hadde kommet noen vei med Jannik. Ga ikke uttrykk for at det var mulig å løse denne gjennom kommunikasjon, uten direkte møte med Røkke, sier Snortheimsmoen.

Røkke-familien måtte endre livene sine drastisk

– Hvordan påvirket tiltakene Røkke og familien, spør aktor Terje Nedrebø Michelsen.

– Det er klart det påvirker. En sånn trusselsituasjon som går inn mot familien, det påvirker en familie uansett. Man må ta hensyn til det og man må ta det på alvor – det påvirker familien. Det handler om å gjøre gode forberedelser og ha gode rutiner for å møte det trusselbildet man står overfor. Det var merkbart for familien, svarer Snortheimsmoen.

Aktor leser fra et politiavhør hvor Snortheimsmoen uttalte at Røkke-familien måtte «endre livene sine drastisk» i denne perioden.

Publisert: 10.10.19 kl. 12:03







Mer om