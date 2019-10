Kriseteamet etter voldshendelsen på Toten: – Det var ingen som så det komme

Krisestaben til Østre Toten kommune har mottatt flere henvendelser etter at en 15 år gammel gutt ble livstruende skadet i en alvorlig voldshendelse. – Uansett hvem man snakker med, har de en relasjon til de involverte.

Lokalsamfunnet i kommunen er svært preget etter at en familiefar onsdag erkjente straffskyld for drapsforsøk på sin 15 år gamle sønn på Kapp i Østre Toten.

Torsdag er gutten fortsatt innlagt på Ullevål sykehus, hvor han behandles for livstruende skader.

Kort tid etter hendelsen satte Østre Toten kommune ned krisestab. Leder Gry-Hege Strandbakke for kriseteamet sier at flere har ringt inn i etterkant av hendelsen.

– Inntrykket mitt er at folk er veldig overrasket, det var ingen som så det komme. En del av henvendelsene gikk på nettopp det. Folk hadde behov for å si at de ikke skjønner at dette kunne skje.

KRISETEAM: Leder for kriseteamet Gry-Hege Strandbakke i Østre Toten kommune. Foto: Privat

– Skal ikke legge lokk på noe

Kommunen har også blitt kontaktet av lag og foreninger, som ønsker veiledning i forbindelse med planlagte samlinger.

Strandbakke sier at de anbefaler å gjennomføre planlagte arrangementer, men at det samtidig er viktig å vurdere om barna er preget og har behov for å prate.

– Da er det kanskje greit å unngå korpsøvelse eller treninger, men heller bestille en pizza og snakke om det som har skjedd. Ofte er det lurt å ta en prat med foreldrene i forkant, fordi de kjenner barna best. Noen barn er utadvendte og prater med en gang, mens noen er mer innesluttet og lukket.

Hun sier at de tidligere har erfart at de fleste barn prater uoppfordret om det som har skjedd. Da er det i så fall viktig å ta dem på alvor og la dem stille spørsmål, sier Strandbakke.

– Man skal absolutt ikke legge lokk på noe. Men det er viktig at vi som voksne sier til barna at det også er mange ting vi voksne heller ikke har svar på, og si noe om hvilke følelser vi har.

AVSPERRET: Kripos ankom åstedet etter voldshendelsen onsdag. Foto: Bringedal, Terje

Inviterer til åpent hus

Strandbakke beskriver et lite, lokalt og transparent miljø, hvor nesten alle kjenner hverandre.

– Nesten uansett hvem man snakker med, har de en eller annen relasjon til de involverte. Det kan være en perifer relasjon, men oppleves nært for dem det gjelder.

Torsdag klokken 18 inviterer kommunen til åpent hus på Kapp melkefabrikk.

– Det er ikke noe opplegg, annet enn at ordføreren kommer til å si noen ord. Vi i kriseteamet vil være der slik at de som har lyst til å prate med oss eller noen andre, får muligheten til det.

VG har vært i kontakt med 15-åringens bistandsadvokat Inger Marie Støen, som på nåværende tidspunkt ikke kjenner saken godt nok til å gi kommentarer. Hun vil gi familien et par dager med ro, slik at de får tid til å samles.

– Men jeg er tilgjengelig for familien om de har behov for det, sier Støen.

Publisert: 10.10.19 kl. 13:59







