FORSVANT: Her var Anne-Elisabeth Hagen før hun ble borte 31. oktober i fjor. Foto: Jørgen Braastad

Politiet på ny DNA-jakt: Vitne avga prøve denne uken

Så sent som denne uken hentet politiet inn DNA og fingeravtrykk fra en person som var på åstedet i tiden før Anne-Elisabeth Hagen forsvant. Politiet sirkler nå inn DNA-spor som kan bli avgjørende.

Nå nettopp







I månedsvis har etterforskerne i Lørenskog-forsvinningen jobbet med sporene og gjenstandene som ble funnet på åstedet i Sloraveien 4 – huset som Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra 31. oktober i fjor.

Arbeidet har gitt resultater, og VG får opplyst at politiet i løpet av etterforskningen har jobbet med å om mulig rekonstruere en DNA-profil, som kan peke tilbake på mulige gjerningspersoner.

Allerede i februar skrev VG at politiet hadde samlet inn DNA-sporprøver fra åstedet, og at de ventet på svar. Nå – åtte måneder senere – kaller de inn folk som har vært på åstedet til å avgi prøver.

I forrige uke ble et vitne i forsvinningssaken ringt opp av Kripos med spørsmål om han kunne møte dem for å avgi en DNA-prøve. Denne uken stilte vedkommende opp hos politiet.

les også Lørenskog-forsvinningen: Har sporet trusselbrev-papiret til Clas Ohlson

Tok fingeravtrykk

VG er kjent med at denne personen har vært hjemme hos ekteparet Hagen i tiden før forsvinningen.

– Politiet sa ikke så mye, men jeg fikk inntrykk av at de skulle utkvittere DNA fra boligen. Jeg har jo vært der, og sikkert avlagt DNA flere steder, sier personen til VG.

– Fikk du inntrykk av at politiet har funnet et spesifikt DNA som de jakter eieren av?

– Det vet jeg ikke. De sa ikke så mye.

BORTE: Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra Lørenskog 31. oktober i fjor. Siden har ingen hørt fra henne. Foto: PRIVAT

Personen opplyser til VG at det ble tatt både spyttprøver og fingeravtrykk.

Den samme personen har tidligere vært intervjuet i VG da politiet tidligere i sommer fotograferte flere av skoene hans. Det skjedde i forbindelse med at politiet rekonstruerte skospor på åstedet. Arbeidet ledet dem til et uidentifisert avtrykk av skomerket Sprox i størrelse 45.

I sko-saken samlet politiet inn og identifiserte alle skoavtrykkene i boligen, helt til de kun satt igjen med et uidentifisert avtrykk: Sprox-skoen.

– Jeg fikk inntrykk av at det var noe av det samme arbeidet de holdt på med nå, sier personen til VG.

les også Politiet om Lørenskog-forsvinningen: Mål om å løse saken i løpet av 2019

Har sikret DNA-spor

Etterforskningsleder Tommy Brøske svarer følgende på spørsmål om hva som er status på DNA-undersøkelsene.

– Jeg kan bekrefte at vi har sikret DNA-spor. Vi jobber med å finne ut hvilken betydning de har for vår etterforskning. Jeg vil ikke kommentere analyseresultatene, sier Brøske til VG.

– Har dere DNA fra en mulig gjerningsmann?

– Vi har sikret DNA, så er vi en fase om dette har betydning for vår sak.

LEDER ETTERFORSKNINGEN: Politiinspektør Tommy Brøske. Foto: Harald Henden

– Hvorfor ber dere personer om å komme til dere for å avgi DNA-prøve?



– Jeg kan bekrefte at vi har kontaktet personer for å avgi DNA-prøve, det er for å sjekke ut.

Politiinspektøren som leder etterforskningen bekrefter at DNA-undersøkelsene kan sammenlignes med arbeidet som ble gjort da de fotograferte sko for å komme frem til avtrykket i størrelse 45.

– Betyr det at dere har en DNA-profil som dere må sjekke opp mot?



– Jeg nøyer meg med det som er sagt om at vi har funnet DNA, men det gjenstår å se hva dette kan bety for vår sak.

les også Anne-Elisabeth Hagens familie vurderer dusør

Ambisjon om rask løsning

Brøske vil ikke svare på om de har funnet DNA-profil på stripsen fra Biltema som lå igjen eller på Anne-Elisabeth Hagens personlige gjenstander som lå igjen.

– Det går rett inn i etterforskningen, sier Brøske.

VG har fått opplyst at politiet har jobbet med å sikre DNA-spor fra sentrale gjenstander som lå igjen på åstedet. Blant annet har politiet, etter det VG kjenner til, jobbet med stripsen, som lå helt i nærheten av der politiet mener den kriminelle handlingen mot Anne-Elisabeth Hagen skjedde.

– Det er helt naturlig for politiet å sjekke gjenstander som blir funnet på et åstedet, sier Brøske til VG.

– Har dere fått foreløpige svar som gir grunn til optimisme på å finne en løsning?



– Jeg kan ikke gå i noe ytterligere detaljer på dette, annet enn at det er en ambisjon om å løse denne saken så raskt som mulig, så får vi se om vi kommer i mål før året er gått, men det er ikke slik at 2019 er en absolutt frist, det er det ikke.

Publisert: 17.10.19 kl. 21:20







Mer om