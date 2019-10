VITNER: Advokat Arild Holden, tiltalte Jan Erik Iversens tidligere advokat, avbildet på vei inn i rettssalen i Oslo tingrett. Til venstre er torpedoens nåværende advokat, Benedict de Vibe. Foto: Gisle Oddstad

Torpedoens tidligere advokat: Han skulle «fange» Røkke

Tiltalte Jan Erik Iversen (62) ville «fange» Kjell Inge Røkke og ta ham med til politiet, slik at milliardæren kunne stå til ansvar for det han angivelig hadde gjort.

Nå nettopp







Det kommer frem i torpedoens SMS-kontakt med sin tidligere advokat.

– Han mente at Kjell Inge Røkke skulle ta ansvar for det han hadde gjort. Han nevnte også dette med Christer Tromsdal og Birger Nilsen i tekstmeldinger, sier advokat Arild Holden i Oslo tingrett.

Følg rettssaken direkte her!

Kjell Inge Røkke har avvist alle anklagene fra torpedoen om et angivelig Tromsdal-oppdrag, trusler mot Birger Nilsen og utbetaling av millionsummer: Det er absurd. Forbi absurd!

Hjalp torpedo etter VG-dokumentar

Holden, som er partner i Advokatfirmaet Elden, var advokaten til torpedoen i forbindelse med konflikten med Røkke høsten 2017.

Iversen står nå tiltalt for å ha forsøkt å presse milliardæren for et tosifret millionbeløp. Han nekter straffskyld.

– Jeg mener vi traff hverandre tidlig i 2017, og da var det snakk om at VG skulle publisere flere lydbåndopptak. Vi ble enige om at jeg skulle bistå ham i det spørsmålet, forklarer Holden.

Fakta Jan Erik Iversen (62), også kjent under kallenavnet «Jannik», ble i slutten av januar 2018 pågrepet for utpressingsforsøk mot Kjell Inge Røkke (60). Nå er han tiltalt.

I tiltalen mot torpedoen står det: «I perioden 1. november 2017 til 29. januar 2018 i Bærum eller andre steder, forsøkte han å få Kjell Inge Røkke til å utbetale seg et tosifret millionbeløp ved å true med å offentliggjøre ufordelaktige opplysninger om Røkke.»

62-åringen er også tiltalt for brudd på våpenloven etter at politiet fant en springkniv og et elektrosjokkvåpen i hjemmet hans under en ransaking 31. januar 2018.

Rettssaken, som tidligere er blitt utsatt to ganger grunnet sykdom, går i Oslo tingrett fra 8. til 11. oktober.

Iversen nekter straffskyld.

62-åringen er tidligere straffedømt fem ganger, blant annet for trusler og brudd på våpenloven etter at den omstridte forretningsmannen Christer Tromsdal ble skutt i 2004.

VG publiserte dokumentaren «Kampen om de hemmelige Røkke-opptakene» i juni samme år.

Iversen ble forbannet over det som kom frem i VG-dokumentaren, og ifølge sin tidligere advokat, følte han at han fikk skylden for alt.

Følg rettssaken direkte her!

les også Røkke og torpedoen

– Han var mektig irritert. Han var på mitt kontor, han bruste ut. Det var ikke noe ubehagelig det, jeg kjenner ham jo. Han bruser ut, men så roer han seg ned, forklarer Holden.

Torpedoen, som er kjent under kallenavnet «Jannik» ønsket å møte milliardæren, noe hans tidligere advokat støttet ham i.

les også Aktor om beskyldningene mot Røkke: Naturlig å undersøke

– Det er en generell holdning jeg har; man bør snakke sammen når det er uenigheter. Det ble rettet en henvendelse gjennom John Christian Elden (Røkkes advokat) tidlig høst 2017, men den ble avvist. Da var situasjonen fastlåst, forklarer Holden.

Elden har gjennom flere år vært advokaten til milliardæren.

Etter at torpedoen oppsøkte Røkke i garasjeanlegget ved hovedkontoret til Aker på Fornebu utenfor Oslo, tok Holden kontakt med Røkke og fikk i stand et møte i lokalene til Advokatfirmaet Elden.

– Møtet foregikk i anstendige former. Jannik gjorde rede for sitt syn på VG-artiklene. Røkke var mer tilhørende. Det var ikke snakk om noen penger eller noe løsningsforslag. Det kunne ikke jeg være med på heller, forklarer Holden.

les også Røkke oppsøkt av torpedoen før helgen: Han ville avslutte saken

Det ble avtalt et nytt møte høsten 2017. Under det andre møtet var ikke advokat Holden til stede – Iversen og Røkke snakket sammen under fire øyne.

Ville avlyse fremtidige møter

– Jeg får en telefon fra Røkke der han forteller meg om innholdet i møtet. Det jeg husker er at han sa det var snakk om å betale millioner. Om det var noe tiltalte hadde forlangt, om det var et tilbud eller hva det var, det husker jeg ikke, sier Holden.

Følg rettssaken direkte her!

Holden forteller at da han hørte at penger ble tema, ønsket han å avlyse fremtidige møter. Men ifølge advokaten ønsket fornærmede Kjell Inge Røkke å ha et tredje møte.

– Jeg mener jeg ble oppsøkt et par ganger av Jannik utenfor tingretten etter dette. Jeg sendte også melding til Jannik at «om det er snakk om penger her, så kan ikke jeg være med». Så kommer det inn noen meldinger rett før jul om at han skulle «fange» Røkke og ta ham med til politiet, forklarer Holden.

I retten har flere tekstmeldinger mellom Iversen og Holden blitt lest opp.

16. desember 2017 skriver torpedoen at «alt skal opp i lyset», og ber om at advokaten sender SMS-en videre til Røkke.

SMS: Hvis han ikke går til politiet, vil jeg finne ham

«Arild etter en lengre møtevirksomhet med Kjell Inge Røkke har jeg nå kommet til en beslutning om at alt skal opp i lyset. Den illojalitet, svik, feighet som han har vist meg, fortjener ikke min lojalitet. Hans selvbilde er for stort, han må nå kontakte media eller politiet og fortelle hele sannheten om hvor mye han har betalt meg for oppdragene han ba meg utføre mot Birger Nilsen og Christer Tromsdal.

[…]

Hvis han ikke går til politiet innen mandag klokken 18, så vil jeg personlig finne ham og ta ham med til politiet selv, så han kan rettsapparatet, politikere og det norske folk dømme selv. Ikke glem å sende denne meldingen til KIR.»

les også Torpedo hevder han fikk oppdrag om å drepe

Holden sier at han følte han hadde varslingsplikt overfor Røkke, men ikke overfor politiet.

– På det tidspunktet var jeg bekymret for Røkke. Om jeg informerte John Christian Elden eller Røkke, men jeg sa at «du må passe på deg selv». Det har med varslingsplikt å gjøre.

Senere kom det en ny tekstmelding fra torpedoen:

«Om jeg fanger han nå, så kaster jeg ham i bilen og kjører han til politihuset. Nok er nok.»

les også Torpedoen om møter med Røkke: – Han virket så redd

Advarte torpedoen

Holden forklarer at han advarte Iversen en rekke ganger om at det han holdt på med kunne få konsekvenser.

– Jeg sa at dette for politiet kunne oppleves som pengeutpressing. Det var ment som et utspill for å avslutte dette. Etter det hadde ikke jeg noe kontakt med Jannik før jeg hørte på radioen at han ble pågrepet og varetektsfengslet i månedsskiftet januar/februar.

Publisert: 09.10.19 kl. 11:05







Mer om