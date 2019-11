Måtte svare Stortinget etter VGs barnevernsavsløringer

STORTINGET (VG) Barneminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) måtte onsdag svare på flere spørsmål i om dagens situasjon i barnevernet. – De ulike tjenestene må samarbeide og finne løsninger, hvis ikke blir unger kasteballer, sa han.

Nå nettopp







VG har avslørt hvordan barn som bor isolert i såkalte enetiltak, eller alene på institusjon med plass til flere, har mer enn fordoblet seg fra 2014 til 2018.

I fjor kjøpte det statlige barnevernet enetiltak for 650 millioner kroner av private aktører.

Etter VGs avsløringer, gikk Ap og SV sammen om å be barne- og familieministeren Kjell Ingolf Ropstad redegjøre for dagens situasjon i barnevernet for Stortinget. I dag må han svare flere spørsmål i Stortingets spørretime.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) stilte spørsmål til Ropstad om det offentlige barnevernet i dag ikke klarer å ta vare på barna med størst behov.

– Private gjør en viktig jobb for Staten og kommunene, men det offentlige har og skal ha ansvar for barn i barnevernet, svarte Ropstad i Stortinget.

Barne- og familieministeren innrømmer at det i hovedsak er private aktører som har mulighet til å tilby såkalte enetiltak – der barn bor isolert med voksne ansatte.

MÅ SVARE STORTINGET: Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. Her under en tidligere spørretime på Stortinget. Foto: Tore Kristiansen, VG

Ropstad påpeker at de fleste unge har det bedre sammen med andre, men mener at enkelte kan ha godt av å bo i «skreddersydde tiltak» i en periode – dersom det er til barnet, eller andre barns beste.

Mange færre enetiltak

I disse dager jobber det statlige barnevernet med en utreding av institusjonstilbudet i norsk barnevern.

– Vi er i gang med et omfattende arbeid for å sørge for riktig bruk, effektiv ressursbruk og for å ivareta rettssikkerheten til barna, sa Ropstad under debatten.

Ropstad opplyser at det i tredje kvartal av 2019 er 83 barn som bor i enetiltak, og kun fire nye opprettede tiltak i år.

– Jeg tror noe av det viktigste som er blitt gjort er at det stilt strengere krav til når enetiltak kan brukes, mener han.

VIL HA SVAR: Kjersti Toppe (Sp) har mange spørsmål til Ropstad om dagens situasjon i barnevernet. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

VG har også fortalt historien om en 16 år gammel gutt i barnevernet som bor isolert, og i perioder har sovet på en luftmadrass.

Det statlige barnevernet mener gutten bodde slik fordi kommune vil spare penger.

– Kommunene skal ikke velge tiltak basert på hva som er billigst for kommunen, eller fordi kostnadene kan dyttes over på staten. Derfor, i barnevernsreformen som trer i kraft i 2022, gjør vi noe med dette. Da får kommunene et større finansieringsansvar, sa Ropstad etter VGs sak.

I Stortinget omtalte Ropstad VGs sak som opprørende - og påpekte at han er glad for at Fylkesmannen følger opp saken.

Kjersti Toppe (Sp) stilte spørsmål om hvordan økt egenandel og mer økonomifokus vil gjøre det kommunale barnevernet tryggere og bedre, med mer helsehjelp.

– Offentlige tjenester må ivareta sin del av ansvaret. De ulike tjenestene må samarbeide og finne løsninger, hvis ikke blir unger kasteballer, sa Ropstad.

Han opplyste at han jobber tett sammen med helseminister Bent Høie (H), men understreker at de ikke er i mål med arbeidet.

Toppe har tidligere bedt barne- og familieministeren om å selv ta ansvar for saken om «gutten på luftmadrassen».

– Jeg tar ikke lett på ansvaret som statsråd når jeg ber Bufdir om å følge opp saken. Derfor er jeg veldig opptatt av at tjenestene fungerer godt sammen, sa Ropstad i dag.

Publisert: 06.11.19 kl. 17:46







Mer om