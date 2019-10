En 21 år gammel mann ble kritisk skadd i en skyteepisode på Holmlia i Oslo natt til lørdag 7. oktober i 2017. Foto: TIPSER.NO / Daniel D. Laabak / NTB scanpix

Ung mann lam etter nakkeskudd – gjengmedlemmer dømt for drapsforsøk

Tre menn i 20-årene er dømt til fengsel i seks og åtte år for medvirkning til drapsforsøk etter at en 23-åring ble lam etter et nakkeskudd i 2017.

To av mennene er dømt til fengsel i åtte år, mens sistemann – en 27-åring dømmes til seks år fengsel. Alle tre anket dommen på stedet.

Tre andre menn er i Oslo tingrett domfelt for vold mot 23-åringen, men frifunnet for drapsforsøk, melder TV 2. Disse tre tok betenkningstid. Alle de seks tiltalte er i 20-årene.

Politiet mener alle seks er tilknyttet den kriminelle gjengen Young Bloods. Det var også 23-åringen som ble skutt, skrev VG tidligere i år.

Mannen ble skutt i bakhodet på Holmlia i Oslo i oktober 2017. Bakgrunnen for drapsforsøket skal ha vært en gjengkonflikt.

23-åringen er i dag lam fra brystet og ned som følge av skuddet mot bakhodet. Ifølge bistandsadvokat Carl Rieber-Mohn er han avhengig av hjelp døgnet rundt.

Politiet fant den da 21 år gamle mannen liggende på gaten i Dyretråkket på Holmlia like etter midnatt natt til lørdag 7. oktober i 2017. Da hadde vitner i området varslet politiet om skyting og flere personer som løp vekk fra området.

