FORBANNET: Enja Kjeldsen er lite fornøyd etter at regjeringen torsdag la frem en pakke for studentene. Foto: Mattis Sandblad

Studenter i opprør: – Jeg har aldri følt meg så urettferdig behandlet

Krisepakken for studenter får det glatte lag. Enja Kjeldsen (25) er permittert fra deltidsjobben på Lindex, men har ikke som kollegene rett på dagpenger. Men Frp kan komme til å sikre regjeringen flertall.

– Jeg har aldri følt meg så urettferdig behandlet. Som arbeidstager i Norge burde jeg ha rett på dagpenger akkurat som kolleger som gjør akkurat den samme jobben som meg, sier hun til VG.

Enja Kjeldsen hadde har over det siste året i snitt hatt om lag 12.000 kroner fra kleskjeden i måneden. Det ville ifølge henne selv gitt kr 8568,- i månedlig dagpenger fra NAV. Men som student får hun ingenting.

– Det er helt krise, mener studenten i markedsføring og merkevareledelse ved Høyskolen i Kristiania.

Torsdag presenterte VG hovedtrekkene i student-pakken til regjeringen.

** 15. april vil alle studenter vil få utbetalt stipendet for resten av vårsemesteret. For april, mai og juni utgjør dette 27.550 kroner.

** Lånekassen vil også, i løpet av mai, åpne for søknader om et tilleggslån på inntil 26.000 kroner for alle studenter som har mistet inntekter.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier at hun vil støtte regjeringens åpning for tilleggslån for studenter som mister ekstrainntekter.

Dermed kan forslaget være sikret flertall i Stortinget.

– Det er mange som får en stor økonomisk belastning. Alle må ta sin del. Det viktigste nå er å sikre folk tilgang til penger, og det kan studentene få gjennom større lån i Lånekassen, sier Listhaug til VG.

– Vi er veldig skuffet over regjeringen og skuffelsen topper seg med at Frp er med på at coronakrisen skal øke studentenes gjeld, sier studentrådgiver Munir Jaber i LO. Han bruker ordene «usolidarisk, uansvarlig og useriøs» om regjeringspartienes pakke.

– Vi risikerer at studenter presses ut av studiet, hevder Jaber.

Enja Kjeldsen synes ikke hun skal ta opp nye lån for å klare utgifter til husleie, mat og forsikringer i coronakrisen. Hun får 8265 kroner fra lånekassen i måneden. 7500 går ut igjen til husleie. I tillegg kommer utgifter til strøm.

– Jeg kan komme til å måtte vurdere å si opp studiet og flytte hjem til foreldrene mine i Tromsø. Det er ikke akkurat det jeg har lyst til etter 6–7 år i Oslo, sier hun.

Det er mange år siden Eline Bjørkan (30) flyttet ut, men nå mener psykologistudenten at hun kan bli tvunget til å flytte hjem igjen i Oslo.

– Det tilbudet som ble gitt torsdag er helt patetisk. Det er ille at de ber oss låne penger i stedet for å hjelpe skattebetalende studenter, sier Bjørkan.

Hun ble allerede 12. mars permittert fra deltidsjobben på et av Thon-hotellene i Oslo.

– Dette betyr at jeg mister nesten halvparten av inntekten min, sier hun.

– For mange studenter dekker stipendet bare leien, sier studenten og betaler selv 8000 kroner for studentboligen. Da har hun i utgangspunktet 265 kroner å leve for og mener mange studenter som lever og bor i Oslo kommer under et knallhardt press økonomisk.

OPPGITT: Psykologstudent Eline Bjørkan mener regjeringens krisepakke for studenter er «patetisk». Foto: Privat

– Per i dag er jeg heldig som har en liten buffer på sparekonto. Men om denne situasjonen blir langvarig må jeg vurdere og flytte hjem til familien min eller si opp studiene, sier Eline Bjørkan.

Hun startet sist høst på psykologi etter at hun 7–8 år hadde jobbet. Oslo-kvinnen utdannet seg opprinnelig til medisinsk sekretær.

– Jeg har jobbet fra 70 til 100 prosent i mange år og bidratt til samfunnet. Det er veldig synd om jeg ikke skal få noe igjen i en slik situasjon.

– Hva vil du kalle situasjonen?

– Jeg vil kalle det krise – fordi man blir tatt fra det man skal leve for, svarer Eline Bjørkan og legger til:

– Det er en illusjon at vi er fulltidsstudenter. Stort sett alle studenter er nødt til å jobbe ved siden av.

Både studentorganisasjonene, LO og SV er kritiske til studentpakken.

– Vi ønsker en dagpengeordning og ikke lån. Ingen andre grupper som er permittert må låne for å dekke akutte behov. Dersom NAV ikke har kapasitet ønsker vi en stipendordning. Så dette vil vi ta opp med øvrige partier når pakken skal forhandles i Stortinget i helgen, sier SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski.

Publisert: 29.03.20 kl. 11:07 Oppdatert: 29.03.20 kl. 11:20

