John Christian Elden mener behandlingen av Jensen-/Cappelen-saken i Borgarting lagmannsrett må utsettes hvis ikke publikum får slippe til for å følge med.

Jensen-saken fortsetter etter koronadiskusjon

Forsvarer John Christian Elden protesterer mot at publikum ikke får følge Jensen-saken, og krever utsettelse. Men dommerne er ikke enige, og saken fortsetter.

For å unngå koronasmitte ble de inntil fem personene som fulgte saken via videolink i et annet rom i tinghuset, kastet ut tirsdag. Elden, som forsvarer Eirik Jensen, krevde onsdag at de får slippe inn igjen.

– Det er tre publikummere på benken utenfor som venter på å komme inn, men de blir stoppet av en rettsbetjent, sa Elden.

Han mener de demokratiske prinsippene står på spill og at saken må utsettes om avgjørelsen ikke endres. Borgarting lagmannsrett er nå inne i den siste uken av saken, som ankebehandles for andre gang.

Saken fortsetter

Lagdommer Halvard Leirvik besluttet onsdag morgen å ta en pause i rettssaken for å vurdere kravet. Etter en drøy halvtime kom dommerne tilbake.

– Vi har under tvil falt ned på at det er forsvarlig å fortsette. Vi har lagt vekt på at pressen er til stede, og at det finnes dokumentasjon i form av lydopptak, sa Leirvik.

Han åpnet også for at lydopptakene kan bli gjort offentlig tilgjengelig på et senere tidspunkt.

Elden ristet tydelig på hodet over avgjørelsen.

Det er administrasjonen i Borgarting lagmannsrett som har besluttet å kaste ut publikum, og begrunner dette med at Oslo tinghus har begrenset publikumstilgangen. Elden mener at det kun er retten selv som kan ta denne beslutningen, og at den må begrunnes i domstolloven.

– Anklager skal ikke fremsettes i lukkede rom, sier Elden.

– Litt irritert

Det er innført strenge smittevernstiltak under rettssaken. Kun et fåtall journalister får være til stede i salen, bak et pleksiglass. Elden påpekte at ikke alle presseplassene er i bruk, og foreslo at publikum fikk slippe inn på dette området.

Aktor Lars Erik Alfheim er ikke enig i kravene som kommer fra forsvareren.

– Dette er utelukkende en praktisk tilnærming. Det har ikke noe med demokrati og menneskerettigheter å gjøre. Egentlig er jeg litt irritert på John Christian Elden, sa han.

Også tirsdag ble prosedyrene i saken avbrutt av diskusjoner om smitteverntiltakene.

