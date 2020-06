BAK RATTET: Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug ler godt når hun setter seg bak rattet på en bobil på Bogstad Camping i Oslo. Foto: Helge Mikalsen

Listhaug ler av bobilregler

BOGSTAD CAMPING/OSLO (VG) Hadde det ikke vært for at ferien legges til Sunnmøre i år, kunne Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug godt ha tenkt seg en bobilferie. Men da må bobilregelen endres først.

Med coronastengte grenser ligger alt til rette for at nordmenn kan feriere nærmest alene i eget land.

Men visste du at hvis du skal kjøpe bobil er det antall sengeplasser i bobilen, og ikke antall sitteplasser, som avgjør hvor mange du kan ha med deg på tur?

Det får Listhaug til å riste på hodet:

– Det er ingen som har forståelse for at man som for eksempel besteforeldre i dag ikke kan ta med seg sine to små barnebarn på tur bare fordi bobilen kun har registrert tre sengeplasser. Men har sitteplasser til kanskje fire eller mer. Små barn kan lett dele en seng.

VIL ÅPNE OPP: Listhaug slår et slag for bobilentusiaster, og ønsker nå å se på reglene på nytt. Foto: Helge Mikalsen

I et brev sendt til Finansdepartementet i forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett, ønsket hun svar på hva det ville koste staten å endre engangsavgiften slik at kjøretøy som betaler engangsavgift som bobil og campingbil skal kunne registreres for antall personer det er seter for.

Deler av svaret fra departementet overrasket Listhaug;

«Lempninger i kravene til campingbiler vil kunne gjøre campingbiler mer attraktive som alternativ til ordinære personbiler»

– Det er tydeligvis ingen i Finansdepartementet som har kjørt en bobil. Alle ved sine fulle fem skjønner vel at man ikke kjører bobil til og fra jobb med mindre man skal bo i bilen, sier Listhaug.

– Jeg kommer da ikke til å hente ungen min i barnehagen i denne doningen hver dag.

Departementet på sin side mener Listhaug tolker svaret for bokstavelig.

– Det er selvsagt ingen i Finansdepartementet som tror man vil bytte ut en Mini med en bobil, sier statssekretær i Finansdepartementet Magnus Thue.

Regler for hva som anses som campingbil Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt: 1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning). 2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert. 3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter. 4. Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75 cm 5. Bordet må ha en flate på minst 0,3 m² ved normal bruk. 6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter. 7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm 8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde. 9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3–7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun ett av målene. Kilde: Lovdata Vis mer

I dag er det slik at bobiler betaler 22 prosent av engangsavgiften av en vanlig personbil. Avgiften settes ut ifra blant annet vekt og CO₂-utslipp, og bidrar til å skaffe staten inntekter.

Tall fra Norges Caravanbransjeforbund viser at den gjennomsnittlige engangsavgiften på en bobil som ble kjøpt i 2019 var på 137.244 kroner. Hvis målenheten for å regne engangsavgiften for en bobil og en personbil hadde vært lik, hadde bobileiere måttet betale over 600.000 kroner.

Finansdepartementet skriver i en mail til VG at avgiftsforskjellene mellom campingbiler og personbiler gjør det nødvendig med regler for å avgrense de to, og henviser til at campingdefinisjonen ble sist endret i 2009 blant annet på bakgrunn av dette:

«Den gunstige avgiftsmessige behandlingen av campingbiler har gitt et visst press for å få registrert ombygde personbiler som campingbiler. Ofte er dette biler med helt minimal bostandard».

For å skille personbil og campingbil fra hverandre er det derfor antall sengeplasser i bobilen, og ikke antall sitteplasser, som avgjør hvor mange passasjerer du kan ha med deg.

– Hvis man blir tatt for å ha med seg flere folk i bilen enn man har sengeplasser til kan man få bot på 2600 kroner. Selv om det er sitteplasser, må i tillegg en stå igjen i veiskulderen hvis det mangler en sengeplass til vedkommende, sier Listhaug og legger til:

– Dette er helt særegne norske regler. Det er jo ingen som ligger i sengen når bobilen kjører bil uansett.

ET ORK: – Man bytter ikke ut Volvoen man bruker til og fra jobb med bobilen fordi man betaler mindre i engangsavgift. Det er jo ingen som orker det. Det er dyrt å kjøpe bobil og den bruker mye drivstoff, sier Listhaug. Foto: Helge Mikalsen

– Vi mener det er mer fornuftig å prioritere avgiftsendringer som gir folk incentiver til å velge biler som er utslippsvennlige, fremfor endringer som øker sannsynligheten for at folk benytter store og mindre miljøvennlige bobiler som personbil, sier Thue.

– Men er dere virkelig redde for at folk skal bytte ut personbilen med et kjøretøy som veier flere tonn og som er vanskelig å manøvrere?

– Vi er selvsagt ikke bekymret for at folk i stor stil vil bytte ut vanlige kjøretøy med campingbiler. Det er heller ikke det er snakk om. Tilpasninger skjer alltid på marginen, og et sted må grensen gå, sier Thue.

Departementet påpeker at hvis det lempes på campingcravene vil det kunne åpne opp for at mer typiske personkjøretøy registreres som campingbiler:

– Poenget er nettopp at disse vil kunne være praktiske alternativer til personbiler, og noen vil da velge slike fremfor å kjøpe ordinære personbiler med full avgift. I et miljøperspektiv er dette uheldig siden disse bilene gjennomgående er tyngre og har høyere utslipp, sier Thue og legger til:

– Dette er en høyst reell problemstilling og grunnen til at reglene i sin tid ble strammet inn. Når det er sagt kan vi gjerne se på denne problemstillingen på nytt, men det er alltid fornuftig å utrede konsekvensene først.

Listhaug er i hvert fall ikke i tvil:

– Nå må vi rydde opp slik at man kan benytte seg av de sitteplassene som er, selv om det er færre senger. Om folk deler seng eller ligger på gulvet for den saks skyld har da den norske staten ingenting med. Men selvsagt kan man ikke ta med flere i bilen enn det er plasser og setebelter til.

Publisert: 04.06.20 kl. 20:51

