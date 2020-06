TEKNISKE UNDERSØKELSER: Politiet vil fortsette å gjennomføre krimtekniske undersøkelser i boligen på Sotra tirsdag, forteller påtaleansvarlig Christine Møen Wisløff. Foto: Marit Hommedal

Tidligere venn av drapssiktet 20-åring på Sotra: – Vi hørte ikke noe fra ham på ett år

Den unge mannen som er siktet for drapet på sin egen mor på Sotra isolerte seg fra vennegjengen de siste to årene, beskriver en tidligere venn.

De hadde kjent hverandre i mange år, men for rundt to år siden begynte kompisen å trekke seg tilbake, forteller Adrian Solsvik Svindland til VG.

Vennen han omtaler er mannen i 20-årene som lørdag ble siktet for drapet på sin egen mor, en kvinne i 50-årene. Kvinnen ble funnet død i sin egen bolig på Brattholmen på Sotra utenfor Bergen.

De ble kjent gjennom felles venner for fem-seks år siden, minnes Svindland.

– Han var en rolig og grei type, jeg kjente meg egentlig litt igjen i ham da vi ble kjent, vi hadde noen av de samme interessene, blant annet biler, utdyper 19-åringen.

VENN AV SIKTEDE: Adrian Solsvik Svindland var venn av den siktede mannen, og var i en periode mye hjemme hos siktede og moren. Foto: Privat

I en periode var han mye hjemme hos den tidligere vennen og moren. Han beskriver stemningen i kompisens familie som god.

– Det var aldri noen store krangler, kanskje med mindre han hadde slengt skitne klær rundt i huset eller glemt å vaske opp, det var aldri noe mer enn det, sier Svindland.

De hadde, og har fortsatt, mange felles venner. Tiden han tilbrakte med siktedes familie for noen år tilbake minnes han med varme.

– Hun er fantastisk, det er alt jeg kan si. Jeg har aldri møtt en snillere dame, sier han om den avdøde moren.

les også Kvinne i 50-årene funnet død på Sotra: Sønnen siktet for drap

– Forsvant ut av ingenting

I 2018 mistet de gradvis kontakten.

– Han forsvant ut av ingenting. Vi hørte ikke noe fra ham på rundt ett år, forteller 19-åringen.

I begynnelsen forsøkte de å nå ut til ham. Vennene kunne se at han ikke hadde det bra, men responsen var laber, beskriver Svindland.

19-åringen forteller at den siktede i fjor høst begynte å ta kontakt med dem igjen. Han skal da ha fortalt at han hadde jobbet og vært mye hjemme.

– Han har alltid vært litt spesiell. Alltid vært veldig intens i det han gjør, og veldig seriøs. Det har ikke egentlig vært noe problem, men de siste par månedene har det bare blitt forsterket, sier Svindland.

Fikk telefon av venn om dødsfallet

Lørdag var Svindland travel på restauranten han jobber på, da han fikk en opprivende telefon fra kompisen Trygve Lunde Vaage.

Vaage ønsker ikke å kommentere saken overfor VG, men har tidligere fortalt til Bergens Tidende at han ble oppringt av en felles venn av seg og den siktede mannen.

– Vi har et stort problem. Han sier han har drept moren sin og trenger hjelp til å fjerne henne, skal kameraten ha fortalt Vaage.

– Trygve ringte meg. Han fant henne og sa: Det er på ekte, hun er død, forteller Svindland om de dramatiske minuttene.

– Jeg husker bare at jeg sa til sjefen min at jeg måtte gå. Så dro jeg fra jobb og kjørte rett til huset, sier han.

ÅSTEDSUNDERSØKELSER: Politiet jobbet natt til lørdag med kriminaltekniske undersøkelser etter at en kvinne ble funnet død på Sotra. Foto: Marit Hommedal

Over pinsehelgen har han ikke latt hendelsen gå innpå seg. Men nå har tankene om hva som har skjedd begynt å komme.

– Alle som kjenner ham er overrasket, sier Svindland.

Benekter straffskyld

Den siktede mannen ble i Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud mandag.

Forsvarer Jørgen Riple besøkte den unge mannen i fengselet tirsdag ettermiddag.

– Dette er en ung gutt som har det tøft nå. Det er et dobbeltsjokk: Moren er død og han er siktet for drapet. Det går inn på han, men han får god hjelp i fengselet, sier han til VG.

Riple legger til at klienten hans fremdeles fremholder at han ikke forstår hva som har skjedd med moren hans.

Det er satt igang en prejudisiell observasjon av den siktede mannen for å vurdere hvorvidt han er tilregnelig eller ei.

Er obdusert

Den avdøde kvinnen ble tirsdag obdusert ved Gades institutt i Bergen, men politiet ønsker ikke å kommentere eventuelle nye opplysninger fra obduksjonen på nåværende tidspunkt.

– Vi fortsetter med avhør av vitner, og undersøker alt som kan belyse hva som har skjedd i denne saken. Bevegelsene til avdøde og bevegelsene til siktede, samt gjennomgang av digitale enheter vi har tatt i beslag, sier Møen Wisløff.

Bistandsadvokat til den avdøde kvinnens to eldste barn og siktedes far sier til VG at pågripelsen kom som et sjokk på familien.

– De hadde ikke ventet dette. Situasjonen er uvirkelig, forholdet mellom søsknene var godt og det var ikke uvennskap i familien, sier Ellen Eikeseth Mjøs til VG.

Publisert: 02.06.20 kl. 20:55

