Rekordraske bevegelser i Veslemannen

Hastighetene er opptil 27 centimeter i døgnet i øvre og midtre del.

De melder at farenivået for fjellpartiet har vært rødt siden fredag, og at bevegelsene siden da har vært store.

I går kveld og i natt har bevegelsene økt ytterligere, skriver NVE på sine nettsider varsom.no.

– Vi ser så stor hastighet over lengre tidsrom som vi ikke har sett tidligere, sier vakthavende geolog Gudrun Breiås Majala til VG.

Hastighetene er opptil 27 centimeter i øvre og midtre del, mens det i den nedre delen er hastigheter på rundt 12 cm i døgnet.

– Nedre del, Spiret, har vi ikke sett så store bevegelser i over lengre tidsrom, bare i korte perioder.

– Er det større fare for ras?

– Ja, det er større fare for ras, men nå har jo Mannen gitt oss overraskelser før også. Men i år startet sesongen tidligere for Mannen, sier Breiås Majala.

NVE melder at det er registrert mindre steinsprang, men at det ikke har vært nedbør det siste døgnet.

«Likevel ser vi økning i bevegelser i fjellpartiet. Det vitner om at Veslemannen er svært ustabil. Nytt av året er at den beveger seg mer som en masse», skriver NVE på varsom.no.

Spiret er nedre del av Veslemannen, som er en liten, men svært aktiv del av fjellpartiet Mannen.

Mannen er et fjell over Lyngheim i Romsdalen i Rauma kommune.

