KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad med datteren Anna Louisa (2) og kona Arnbjørg Vedelden Ropstad. Foto: Krister Sørbø

Kjell Ingolf Ropstads valg-appell: Norge trenger et sterkt verdiparti

Om noen uker blir jeg pappa for andre gang. Å bli pappa er en fantastisk opplevelse! Samtidig tenker jeg på hvilket samfunn barna mine vil vokse opp i.

Nå nettopp







Min visjon for Norge er et samfunn som stiller opp for familiene.

Som styrker dem, og ikke overstyrer dem.

Som tar hensyn til at familier og barn er forskjellige, og lar dem få valgfrihet og fleksibilitet. Det finnes ikke en A4-løsning som passer alle.

Jeg vil ha et samfunn som tar vare på skaperverket og overlater jorda i bedre stand til barna våre.

Som bekjemper fattigdommen, både i Norge og i verden.

Et samfunn som sier at alle mennesker har egenverdi, uavhengig av egenskaper.

Som løfter menneskeverdet fra før fødsel og til naturlig død.

Et samfunn som verdsetter våre eldre og alt de har bidratt med.

Som anerkjenner hvilken ressurs seniorene er.

Som lar deg leve livet – hele livet.

Et samfunn der ikke alle verdier måles i kroner og øre.

Som bygger på vår tusenårige kristne kulturarv og tar vare på våre tradisjoner.

Min visjon er at vi sammen bygger et varmere samfunn. Der hvert enkelt menneske kan få bidra til fellesskapet og der vi bryr oss om hverandre. Tar ansvar for hverandre.

Men du får ikke KrFs politikk hvis du stemmer på et annet parti.

Det får du bare ved å stemme KrF.

I dette valget er det en reell fare for at flere kommuner kan miste sin KrF-representant.

Din stemme kan avgjøre det. Hver eneste stemme teller.

Norge trenger et sterkt verdiparti.

Stem KrF

Les de andre partiledernes appeller her!

Publisert: 08.09.19 kl. 13:37







Mer om